Посольство Нидерландов в Баку поздравило азербайджанцев с Днем солидарности

Посольство Нидерландов в Баку поздравило Азербайджан с 31 декабря - Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом.

Как передает Report, поздравление опубликовано на странице дипмиссии в соцсети Х.

"Посольство Королевства Нидерландов в Азербайджанской Республике выражает наилучшие пожелания счастливого, процветающего и мирного Нового года и поздравляет народ Азербайджана с Днем солидарности азербайджанцев мира", - говорится в сообщении посольства.