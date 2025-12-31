Посольство Нидерландов в Баку поздравило азербайджанцев с Днем солидарности
Внешняя политика
- 31 декабря, 2025
- 10:22
Посольство Нидерландов в Баку поздравило Азербайджан с 31 декабря - Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом.
Как передает Report, поздравление опубликовано на странице дипмиссии в соцсети Х.
"Посольство Королевства Нидерландов в Азербайджанской Республике выражает наилучшие пожелания счастливого, процветающего и мирного Нового года и поздравляет народ Азербайджана с Днем солидарности азербайджанцев мира", - говорится в сообщении посольства.
✨ The Embassy of the Kingdom of the Netherlands in the Republic of Azerbaijan extends its best wishes for a happy, prosperous, and peaceful New Year and congratulates the people of Azerbaijan on the Day of Solidarity of Azerbaijanis Worldwide. pic.twitter.com/vsTwOMURqK— Netherlands in Azerbaijan (@NLinAzerbaijan) December 31, 2025
Последние новости
11:28
CEBR: Совокупный экономический рост Азербайджана в ближайшие 15 лет составит 43%Финансы
11:25
ЦБА установил новые требования в отношении премиальных выплатФинансы
11:23
Встреча глав МИД стран G20 при председательстве США пройдет 30-31 октябряДругие страны
11:14
В Баку и большинстве регионов три дня будет дуть сильный ветер - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕЭкология
11:10
Закир Гасанов поздравил личный состав Азербайджанской АрмииАрмия
11:04
В Баку сильный ветер повалил 8 деревьевПроисшествия
11:02
В Грузии задержаны свыше 30 иностранцев, в том числе граждане АзербайджанаВ регионе
10:36
Пярвиз Шахбазов: По TAP в Европу поставлено свыше 54 млрд кубометров азербайджанского газаЭнергетика
10:31