İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı

    Ceyhun Bayramov Ermənistanla tranzit məhdudiyyətlərinin aradan qaldırılmasından bəhs edib

    Xarici siyasət
    • 13 fevral, 2026
    • 22:17
    Ceyhun Bayramov Ermənistanla tranzit məhdudiyyətlərinin aradan qaldırılmasından bəhs edib

    Ermənistana istiqamətlənən yüklərə münasibətdə tranzit məhdudiyyətlərinin aradan qaldırılması, Azərbaycandan Ermənistana neft məhsullarının satışı istiqamətində atılan addımlar son onilliklər ərzində görünməmiş dərəcədə sabit mühitin formalaşmasına töhfə verib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Münhen Təhlükəsizlik Konfransında bildirib.

    Bununla yanaşı, Ermənistan tərəfindən də yüklərin Azərbaycandan keçməklə üçüncü ölkələrə ixrac edilməsinə müvafiq icazə verilməsinin, beyin mərkəzlərinin nümayəndələrinin və ekspertlərin görüşlərinin əhəmiyyətli etimad quruculuğu tədbirləri olduğu vurğulanıb.

    Ceyhun Bayramov Azərbaycan-Ermənistan Münhen Təhlükəsizlik Konfransı

    Son xəbərlər

    22:34

    Azərbaycan Prezidenti: Sülh Şurasının yaradılması təşəbbüsü ilə çıxış etməklə Prezident Tramp böyük bir iş gördü

    Xarici siyasət
    22:31

    İlham Əliyev: Dəyişikliklər edilən kimi, ertəsi gün biz sülh müqaviləsini imzalaya bilərik

    Xarici siyasət
    22:28

    Prezident: Bizim mesajlarımız həmişə olduğu kimi açıqdır - əməkdaşlıq, sülh, tərəfdaşlıq

    Xarici siyasət
    22:26
    Video

    Prezident İlham Əliyev Münxendə Azərbaycan telekanallarına müsahibə verib

    Xarici siyasət
    22:25

    Ceyhun Bayramov Litva Sosial Demokrat Partiyasının sədri ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    22:17

    Ceyhun Bayramov Ermənistanla tranzit məhdudiyyətlərinin aradan qaldırılmasından bəhs edib

    Xarici siyasət
    22:11

    İlham Əliyev Münxendə "Oracle" korporasiyasının baş icraçı direktoru ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    22:06

    Münhendə Ermənistan konstitusiyasındakı ərazi iddialarının aradan qaldırılması qabardılıb

    Xarici siyasət
    22:02

    "Real"ın zədəsi sağalan müdafiəçisi əsas heyətə qayıdır

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti