İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Pərviz Şahbazov: "Azərbaycan TAP vasitəsi ilə Avropaya 54 milyard m3-dən çox qaz tədarük edib"

    Energetika
    • 31 dekabr, 2025
    • 10:24
    Pərviz Şahbazov: Azərbaycan TAP vasitəsi ilə Avropaya 54 milyard m3-dən çox qaz tədarük edib

    Azərbaycan indiyədək Trans-Adriatik Qaz Boru Kəməri (TAP) vasitəsilə Avropaya 54 milyard kubmetrdən çox qaz tədarük edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə energetika naziri Pərviz Şahbazov "X" sosial şəbəkəsindki hesabında yazıb.

    "Azərbaycanın TAP vasitəsilə Avropaya qaz ixracına başlamasından 5 il ötür. Bu müddətdə TAP-la Avropaya 54 milyard kubmetrdən çox qaz tədarük olunub. Bu il Avropaya qısa və uzunmüddətli müqavilələrlə operativ məlumatlara əsasən 12,8 milyard kubmetr qaz ixrac edilib", - nazir qeyd edib.

    Qeyd edək ki, hazırda Azərbaycan qazının Avropanın cənubuna nəql olunduğu Cənub Qaz Dəhlizinin Avropa hissəsi olan TAP-ın ötürücülük qabiliyyəti ildə 12 milyard kubmetrə çatıb.

    TAP-ın tikintisi 2020-ci ilin oktyabrında başa çatıb. Kəmərin ümumi uzunluğu 878 km-dir ki, bunun da 550 km-i Yunanıstanın şimal hissəsindən, 215 km-i Albaniya ərazisindən, 105 km-i Adriatik dənizinin dibi ilə, 8 km-i isə İtaliya ərazisindən keçir.

    Azərbaycan qazının TAP vasitəsilə İtaliya, Yunanıstan və Bolqarıstandakı istehlakçılara tədarükü 2020-ci il dekabrın 31-dən başlayıb.

    Türkiyəyə Azərbaycanın "Şahdəniz" yatağından hasil edilən təbii qaz nəql olunur. Təbii qaz həcmləri Cənubi Qafqaz Boru Kəməri (Bakı-Tbilisi-Ərzurum) və Trans-Anadolu Qaz Boru Kəməri (TANAP) vasitəsilə Türkiyə bazarına çatdırılır. Bakı-Tbilisi-Ərzurum kəməri ilə ilk qaz Türkiyə bazarına 2007-ci ildə daxil olub. TANAP vasitəsilə Türkiyəyə kommersiya qazının nəqlinə isə 2018-ci il iyunun 30-da başlanılıb.

    TAP Avropa qaz tədarükü Pərviz Şahbazov

    Son xəbərlər

    10:28

    Niderland səfirliyi Azərbaycan xalqını təbrik edib

    Xarici siyasət
    10:25

    ABŞ-də 5 maqnitudalı zəlzələ olub

    Digər ölkələr
    10:24

    Pərviz Şahbazov: "Azərbaycan TAP vasitəsi ilə Avropaya 54 milyard m3-dən çox qaz tədarük edib"

    Energetika
    10:17

    Azərbaycanda manatla geniş pul kütləsi 9 %-ə yaxın artıb

    Maliyyə
    10:13

    "Çelsi"nin baş məşqçisi xəstələndiyi üçün mətbuat konfransına gələ bilməyib

    Futbol
    10:05

    FHN yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına görə əhaliyə təkrar müraciət edib

    Hadisə
    10:01

    2025-ci ildə Azərbaycanın siyasi, iqtisadi və beynəlxalq gündəliyi - ANALİZ

    Daxili siyasət
    09:57

    Azərbaycan banklarında kapitalın idarə olunmasına dair tələblər sərtləşdirilib

    Maliyyə
    09:51
    Foto
    Video

    Bakıda güclü külək ağacı yüksək gərginlikli elektrik xəttinin üzərinə aşırıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti