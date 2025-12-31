Пярвиз Шахбазов: По TAP в Европу поставлено свыше 54 млрд кубометров азербайджанского газа
- 31 декабря, 2025
- 10:36
На сегодняшний день по Трансадриатическому трубопроводу (TAP) в Европу поставлено в общей сложности свыше 54 млрд кубометров азербайджанского газа.
Как сообщает Report, об этом министр энергетики Пярвиз Шахбазов написал на своей странице в соцсети "X".
"Прошло 5 лет с момента начала экспорта Азербайджаном в Европу по TAP природного газа. За этот период по трубопроводу транспортировано свыше 54 млрд кубометров. В этом году, согласно оперативным данным, в Европу по кратко- и долгосрочным контрактам было экспортировано 12,8 млрд кубометров газа", - говорится в публикации.
Напомним, что Трансадриатический газопровод, последний компонент Южного газового коридора, предназначенного для транспортировки азербайджанского газа из Каспия в Европу, был введен в коммерческую эксплуатацию 15 ноября 2020 года. Газопровод протяженностью 878 километров проходит через Грецию, Албанию, Адриатическое море и Италию.
Азербайджан начал экспорт газа в Европу 31 декабря 2020 года. По договоренности между Азербайджаном и ЕС, к 2027 году поставки азербайджанского газа должны достичь минимум 20 млрд кубометров в год. В рамках первого этапа расширения газопровода 1 млрд кубометров азербайджанского газа получит Италия, 200 млн кубометров – Албания.
По результатам рыночных испытаний, проведенных в 2021 году, акционеры TAP взяли на себя обязательство до 1 января 2026 года увеличить годовую пропускную способность газопровода дополнительно на 1,2 млрд кубометров сверх 10 млрд кубометров.
