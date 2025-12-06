Durov: Aİ senzuradan imtina edənləri cəzalandırmaq üçün qeyri-real qaydalar qoyur
- 06 dekabr, 2025
- 08:46
"Telegram"ın həmtəsisçisi Pavel Durov bildirib ki, Avropa İttifaqı söz azadlığına senzura tətbiq etmək istəməyən texnologiya şirkətlərini cəzalandırmaq üçün qəsdən qeyri-mümkün tələblər yaradır.
"Report" xəbər verir ki, o, bu barədə "X" sosial şəbəkədə yazıb.
Onun sözlərinə görə, Aİ birliyin ayrı-ayrı ölkələrində oxşar təcrübədən istifadə edir. O, "Telegram"a qarşı əsassız cinayət təhqiqatının başlandığı Fransadakı vəziyyəti xatırladıb, bundan sonra kəşfiyyat xidmətləri bu xidmətin Rumıniya və Moldovada söz azadlığına səssizcə senzura qoymaq şərti ilə öz yardımlarını təklif ediblər.
Durov onu da vurğulayıb ki, ilk növbədə təzyiq altında olan platformalar əlverişsiz və ya fərqli fikirlərin yayılmasına imkan verən platformalardır.
Eyni zamanda, o qeyd edib ki, qeyri-qanuni məzmunla bağlı daha ciddi problemlərə baxmayaraq, "istifadəçiləri alqoritmik şəkildə sıxışdıran" xidmətlər əsasən tənzimləyicilər tərəfindən toxunulmazdır.