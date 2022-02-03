Консультативный совет ЮГК повысит осведомленность о роли проекта в энергобезопасности Европы

Консультативный совет Южного газового коридора внес важный вклад в реализацию проекта ЮКГ.

Консультативный совет Южного газового коридора внес важный вклад в реализацию проекта ЮКГ.

Об этом в интервью Report заявил министр энергетики Болгарии Александр Николов.

"Я верю, что это заседание Консультативного совета Южного газового коридора повысит осведомленность о роли проекта в энергопереходе и энергетической безопасности Европы. Он представляет собой прекрасную площадку для решения текущих проблем энергетической безопасности и обмена мнениями об общих усилиях по достижению устойчивого развития при сохранении энергетической безопасности", - отметил он, добавив, что роль Совета также в том, чтобы предоставить площадку для обсуждения возможностей расширения ЮГК с целью доставки газа новым потребителям, в том числе в регионе Западных Балкан.

Он также отметил, что природный газ из Каспийского моря будет способствовать переходу к "зеленым" технологиям и обеспечит устойчивые к изменению климата пути перехода на более чистое топливо в регионах с переходной экономикой.

"ЮГК оказывает положительное влияние на развитие европейских энергетических систем, поскольку ведет к увеличению диверсификации источников поставок природного газа из Каспийского региона. Для Болгарии это имеет непосредственный эффект , так как позволит превратить страну и ее газотранспортную системы в важную часть инфраструктуры для поставок газа из альтернативных источников для всего региона Центральной и Юго-Восточной Европы", - заявил министр Николов.

4 февраля в Баку состоится VIII заседание министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора.

С полным текстом интервью можно ознакомиться, пройдя по ссылке.