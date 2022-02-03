Министр: ЮГК превратит Болгарию в хаб для поставок газа из альтернативных источников

Эксклюзивное интервью Report с министром энергетики Болгарии Александром Николовым

Эксклюзивное интервью Report с министром энергетики Болгарии Александром Николовым.

- Как вы оцениваете вклад Южного газового коридора (ЮГК) в развитие европейских энергетических систем, и как 8-ое заседание Консультативного совета ЮГК может поспособствовать этому?

- ЮГК оказывает положительное влияние на развитие европейских энергетических систем, поскольку ведет к увеличению диверсификации источников поставок природного газа из Каспийского региона. Для Болгарии это имеет непосредственный эффект , так как позволит превратить страну и ее газотранспортную системы в важную часть инфраструктуры для поставок газа из альтернативных источников для всего региона Центральной и Юго-Восточной Европы.

Что касается второй части вопроса, я хотел бы отметить, что Консультативный совет Южного газового коридора был создан в 2014 году по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева. Он внес важный вклад в реализацию проекта ЮКГ. Этот формат эффективного и многостороннего сотрудничества стал традицией, и в этом году состоится его 8-е заседание.

Я верю, что это заседание Консультативного совета Южного газового коридора повысит осведомленность о роли проекта в энергопереходе и энергетической безопасности Европы. Он представляет собой прекрасную площадку для решения текущих проблем энергетической безопасности и обмена мнениями об общих усилиях по достижению устойчивого развития при сохранении энергетической безопасности.

Роль Совета также в том, чтобы предоставить площадку для обсуждения возможностей расширения ЮГК с целью доставки газа новым потребителям, в том числе в регионе Западных Балкан. Природный газ из Каспийского моря будет способствовать переходу к "зеленым" технологиям и обеспечит устойчивые к изменению климата пути перехода на более чистое топливо в регионах с переходной экономикой.

Нынешние времена особенно сложны для политиков и энергетических компаний, поскольку мы пытаемся найти способ удовлетворить потребности наших граждан, которым требуются доступные и надежные энергоносители, но которые, в то же время, хотят снижения негативного воздействия на окружающую среду и климат. Они полагаются на нас в том, что касается поставок, чтобы поддерживать свет, тепло в домах и процветание бизнеса. Предстоящий Консультативный совет ЮГК рассмотрит роль природного газа в энергетическом переходе, а также пути и проблемы на пути к низкоуглеродной экономике.

- Какова текущая ситуация со строительством газового интерконнектора Греция - Болгария (IGB), который будет транспортировать азербайджанский газ в Болгарию?

- Проект IGB имеет большое значение не только для Болгарии, но и для всего региона Юго-Восточной Европы в целом. Несмотря на задержку в строительстве интерконнектора, мы прилагаем серьезные усилия, чтобы интерконнектор вступил в коммерческую эксплуатацию с начала второй половины этого года ‒ как предусмотрено в последних обновленных графиках. Это предоставит реальную возможность для диверсификации поставок, так как IGB является связующим звеном Болгарии и всего региона Юго-Восточной Европы с Южным газовым коридором.

Благодаря возможности получать в полном объеме согласованные объемы газа из Азербайджана, партнерство между нашими двумя странами в энергетической сфере вступает в качественно новый этап. Углубление сотрудничества между нами является ключевым фактором в выполнении приоритетов болгарского правительства, связанных с диверсификацией, а именно с развитием и укреплением роли нашей страны в качестве газового хаба в регионе Юго‒Восточной Европы.

Частью наших усилий по превращению в газовый хаб также является строительство газового интерконнектора между Болгарией и Сербией. Мы начали строительство сербского участка вместе с премьер-министром Республики Сербия Аной Брнабич и моей коллегой Зораной Михайлович всего несколько дней назад.

- Когда будет запущен трубопровод и начнутся поставки природного газа болгарским потребителям?

- Как я уже сказал, мы считаем, что интерконнектор вступит в коммерческую эксплуатацию с начала второй половины этого года. Болгарское правительство сделает все возможное, чтобы обеспечить своевременное завершение IGB. Министерство энергетики проводит регулярные встречи как с подрядчиком, так и с поставщиками, чтобы ускорить работы по строительству интерконнектора. Встречи также проводятся на самом высоком политическом уровне – между премьер-министром Болгарии Кириллом Петковым и премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

Задержка в реализации проекта создает серьезные трудности для болгарского государственного поставщика природного газа - Bulgargaz EAD. Компания является крупным пользователем трубопровода, заключив контракт на транспортировку природного газа с проектной компанией ICGB на долгосрочное использование пропускной способности линии для обеспечения поставок природного газа со 2-й фазы месторождения "Шахдениз" в Азербайджане в соответствии с контрактом от 19 сентября 2013 года на поставку природного газа в объеме 1 млрд. кубометров в год в течение 25 лет.

- Существуют ли какие-либо планы по дальнейшему расширению IGB и увеличению поставок природного газа в Болгарию и, возможно, в соседние страны? Если да, то насколько?

- Проект IGB предоставит Болгарии и другим странам Юго-Восточной и Центральной Европы доступ к Южному газовому коридору. Это также обеспечит возможность Болгарии импортировать законтрактованное количество природного газа в объеме 1 млрд. кубометров в год из Азербайджана.

Одной из главных целей Болгарии в отношении диверсификации источников энергии является увеличение поставок природного газа из Каспийского региона через Южный газовый коридор. Эта цель изложена в нашем комплексном плане по энергетике и климату на 2021-2030 годы. Мы ценим возможность поставок природного газа по Южному газовому коридору, поскольку это приводит к реальной диверсификации источников поставок природного газа в Болгарию.

- Болгария начала получать газ с месторождения "Шахдениз" по временной схеме с начала 2021 года. Будет ли это продолжаться после того, как IGB начнет работать на полную мощность в конце этого года? Сколько азербайджанского газа получит Болгария в этом году и какую часть потребления страны это покроет?

- Болгарская сторона очень полагается на свое партнерство с Азербайджаном. Основой этого партнерства является контракт, подписанный в 2013 году между болгарской газораспределительной компанией Bulgargaz и оперируемой SOCAR Azerbaijan Gas Supply Company (AGSC) на поставку 1 миллиарда кубометров природного газа в год с месторождения "Шахдениз-2".

Мы ценим наши хорошие долгосрочные отношения с нашими азербайджанскими партнерами. Диверсификация - наша экономическая и политическая цель. Я думаю, что у нас есть общее понимание в этом направлении.

- Как Болгария может расширить энергетическое сотрудничество с Азербайджаном и есть ли у нее такие планы?

- Болгария как государство-член ЕС может укрепить свое сотрудничество с Азербайджаном в рамках Восточного партнерства и других международных организаций (таких, как Организация черноморского экономического сотрудничества - ОЧЭС). Одной из четырех основных областей сотрудничества в рамках приоритетов партнерства между ЕС и Азербайджаном является связь, энергоэффективность, окружающая среда и климатические меры. Опираясь на успешное сотрудничество в области подключения к энергетике и значительный прогресс, достигнутый в рамках Южного газового коридора, это включает поддержку способности Азербайджана функционировать в качестве торгового, логистического и транспортного узла, помощь в регулировании, устойчивое управление ресурсами.

Переговоры по новому и обновленному рамочному соглашению, призванному отразить расширенное и взаимовыгодное сотрудничество между ЕС и Азербайджаном в широком спектре областей, укрепить политический диалог в ключевых секторах и стимулировать торговлю, находятся на продвинутой стадии.

- Заинтересованы ли болгарские компании в участии в энергетических проектах, в частности в проектах по возобновляемым источникам энергии, реализуемых Азербайджаном?

- Болгарские компании заинтересованы в сотрудничестве с Азербайджаном в области развития энергетики из возобновляемых источников и повышения энергоэффективности путем разработки и внедрения новых технологий для современного и устойчивого энергетического сектора. Они являются лидерами в области фотоэлектрических проектов, особенно в области их строительства. Местные компании успешно расширяются в ЕС и во всем мире. Я верю, что мы сможем сотрудничать с азербайджанской стороной и в этом направлении.

Болгарская сторона открыта для обмена опытом в проектах по использованию потенциала солнечной энергии и водных бассейнов, по повышению эффективности использования биоресурсов, включая биосырье и биогаз, а также управления и утилизации отходов и внедрения экономики замкнутого цикла. В связи с принципом приоритета энергоэффективности мы также придаем большое значение разработке, изготовлению и внедрению новых ресурсных материалов.