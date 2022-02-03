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Болгария нацелена на увеличение поставок газа из Каспийского региона через ЮГК

Болгария нацелена на увеличение поставок газа из Каспийского региона через ЮГК Одной из главных целей Болгарии в отношении диверсификации источников энергии является увеличение поставок природного газа из Каспийского региона через Южный газовый коридор.
Энергетика
3 февраля 2022 г. 17:05
Болгария нацелена на увеличение поставок газа из Каспийского региона через ЮГК

Одной из главных целей Болгарии в отношении диверсификации источников энергии является увеличение поставок природного газа из Каспийского региона через Южный газовый коридор.

Об этом в интервью Report заявил министр энергетики Болгарии Александр Николов.

"Эта цель изложена в нашем комплексном плане по энергетике и климату на 2021-2030 годы. Мы ценим возможность поставок природного газа по Южному газовому коридору, поскольку это приводит к реальной диверсификации источников поставок природного газа в Болгарию", - заявил министр.

По его словам, проект IGB предоставит Болгарии и другим странам Юго-Восточной и Центральной Европы доступ к Южному газовому коридору. Это также обеспечит возможность Болгарии импортировать законтрактованное количество природного газа в объеме 1 млрд. кубометров в год из Азербайджана.

С полным текстом интервью можно ознакомиться, пройдя по ссылке.

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Версия на азербайджанском языке Bolqarıstan SGC vasitəsilə Xəzər regionu qazının həcmlərinin artırılmasına çalışır
Версия на английском языке Bulgaria aims to increase gas supplies from Caspian region through SGC

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