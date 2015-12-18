​Компания Snam стала акционером проекта TAP - ОБНОВЛЕНО

Первая новость опубликована в 10:31

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Норвежская компания Statoil завершила операцию по продаже 20%-ной доли в проекте Трансадриатического трубопровода (TAP) итальянской инфраструктурной компании Snam. Как сообщает Report, информацию об этом распространил консорциум TAP.

Таким образом, доли распределились следующим образом: BP, SOCAR и Snam S.p.A. - по 20% акций TAP, Fluxys - 19%, Enagas - 16% и Axpo - 5%.

Исполнительный директор TAP-AG Ян Брэдшоу официально выразил удовлетворение в связи с присоединением компании Snam к проекту.

"Участие Snam в проекте еще больше укрепит стратегические позиции TAP благодаря транспортировке газа на энергорынки Европы из нового источника", - добавил Я.Брэдшоу.

Отметим, что, по распространенной в начале декабря компанией Statoil информации, стоимость операции купли-продажи составляет 208 млн. евро.

Трубопровод TAP предназначен для транспортировки газа с месторождения "Шахдениз-2" в Европу. На территории Кипой у турецко-греческой границы он будет присоединен к Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) и пройдет по территории Греции, Албании и дну Адриатического моря до Южной Италии. Протяженность трубопровода - 878 км.

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Согласно распространенной компанией Snam информации, из общей суммы сделки Statoil перечислено 130 млн. евро. Кроме того, 78 млн. евро будет направлено на кредитование TAP. В состав Совета директоров TAP войдут два представителя компании Snam. Операция купли-продажи завершилась подписанием соглашения о покупке доли участия исполнительным директором Snam Карло Малакарне и президентом Statoil Эльдаром Сетре.

К.Малакарне отметил, что участие Snam в проекте TAP - важный шаг на пути международной стратегии развития компании, а также после подписания Меморандума о взаимопонимании в сентябре этого года с Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR): "Это позволит Snam сыграть основную роль в развитии транспортировки газа в Европу из нового источника".