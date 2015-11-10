Компания BP приступает к исследованиям мелководной части Каспия

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Компания BP-Azerbaijan в первом квартале 2016 года приступит к исследованиям мелководной части акватории Абшеронского полуострова азербайджанского сектора Каспия.

Как передает Report, об этом сообщил региональный директор BP по Азербайджану, Турции и Грузии Гордон Биррелл.

По его словам, в феврале-марте следующего года начнутся первые сейсмические исследования: "Результаты этих сейсмических исследований будут обработаны до конца 2016 года. По итогам полученной информации мы начнем планировать нашу будущую деятельность".

"В соответствии с этим договором мы имеем большие возможности сотрудничества с SOCAR", - добавил Г.Биррелл.

Отметим, что 22 декабря 2014 года Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и BP подписали соглашение о долевом распределении добычи по ведению геологических работ на потенциальных перспективных структурах, расположенных на мелководной площади вокруг Абшеронского полуострова в азербайджанском секторе Каспийского моря. Это соглашение является частью плана правительства Азербайджана по полному исследованию всех морских территорий в национальном секторе Каспия. Соглашение охватывает территорию до границ бассейна Каспия южнее Абшеронского полуострова. Глубина моря на этой площади меняется в пределах 40 м.