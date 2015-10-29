​Каха Каладзе: SOCAR не имеет проблем с обеспечением населения Грузии природным газом

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) не имеет никаких проблем с полным обеспечением населения Грузии природным газом.

Как сообщает Report, с этим заявлением выступил министр энергетики Грузии Каха Каладзе на заседании Кабинета министров.

По словам К.Каладзе, российский "Газпром" будет экспортировать в страну газ для коммерческих целей: "Как и в предыдущие годы, мы будем покупать у России газ для коммерческих целей. Соответственно, SOCAR не располагает дополнительными объемами газа".

Грузинский министр, напомнив о миланской встрече с "Газпромом", отметил, что до сегодняшнего дня проведено еще несколько встреч, однако конкретного соглашения пока не достигнуто: "Грузия обладает транзитными возможностями, которые намерена в дальнейшем повысить. Поэтому переговоры продолжаются".

К.Каладзе также сообщил, что они хотели бы покупать газ в Иране, в связи с чем в середине ноября запланирован визит в Тегеран: "Иран обладает интересным газовым рынком. Мы должны воспользоваться запасами этой страны. В середине ноября делегация отправится с визитом в Иран".