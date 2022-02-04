Кадри Симсон: Мы хотим довести поставки природного газа из Азербайджана в Европу до 10 млрд кубометров

Мы хотим довести поставки природного газа, продаваемого из Азербайджана в Европу, до 10 миллиардов кубометров. Для этого мы должны добиться обеспечения безопасного снабжения.

"Мы хотим довести поставки природного газа, продаваемого из Азербайджана в Европу, до 10 миллиардов кубометров. Для этого мы должны добиться обеспечения безопасного снабжения".

Как сообщает Report, об этом заявила комиссар Еврокомиссии по энергетическим вопросам Кадри Симсон на пресс-конференции по итогам 8-го заседания министров в рамках Консультативного совета ЮГК, состоявшегося сегодня в Баку.

Она сказала, что в настоящее время исследуются ожидания рынка: “По итогам этих исследований мы можем реализовать расширение Южного газового коридора”.