К поискам нефтяников в Каспийском море привлечены 4 подводных корабля

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Продолжаются поиски нефтяников, пропавших без вести 15 декабря в результате обрушения в море по причине сильного ветра части эстакады, расположенной справа и слева от нефтесборного пункта №3 Нефтегазодобывающего управления имени Н.Нариманова ПО "Азнефть".

Об этом Report сообщили в штабе, созданном в ПО "Азнефть".

Отмечается, что с сегодняшнего дня к поискам нефтяников привлечены 4 подводных корабля.

Согласно информации, поиски ведут 10 кораблей министерства по чрезвычайным ситуациям и ЗАО "Каспийское морское пароходство", а также 2 вертолета МЧС. В ближайшие минуты в воздух поднимется еще один вертолет.

Отметим, что 15 декабря примерно в 05:00 порывистый ветер в Каспийском море силой до 41 м/c снес в море часть эстакады длиной 150 м, расположенной справа и слева от нефтесборного пункта №3 Нефтегазодобывающего управления имени Н.Нариманова ПО "Азнефть".

Согласно информации, в результате сильного урагана эстакада с находящейся на ней жилой будкой обрушилась в море. По предварительным данным, в результате без вести пропали 5 человек, находившиеся на дежурстве в нефтесборном пункте, и 5 человек в жилой будке (всего 10 человек):

1. Зульфугаров Гюльоглан - машинист

2. Зульфугаров Азай - оператор

3. Гурбанов Видади - оператор

4. Гасанов Эльчин - механик

5. Гаджиалиев Гасанага - оператор

6. Гафаров Ильхам - оператор

7. Асадов Самир - оператор

8. Бахрамов Джавид - оператор

9. Аббасов Рамиз - машинист

10. Рустамов Горхмаз - оператор.

В результате вчерашних поисков было найдено тело жителя поселка Алят города Баку Гафарова Ильхама Алигусейн оглу (1985 г.р.), работавшего оператором нефтесборного пункта №3.

Вечером его тело было доставлено на берег на корабле "Карадаг-8" и передано соответствующим органам.