Италия подпишет с Алжиром договор об увеличении импорта газа в 1,5-2 раза

Руководители ведущих нефтегазовых компаний Италии и Алжира в ходе визита итальянского премьер-министра Джорджи Мелони подпишут соглашение о новых поставках газа, которые увеличат импорт из африканской страны с 20 до 35 млрд кубометров в год.

Руководители ведущих нефтегазовых компаний Италии и Алжира в ходе визита итальянского премьер-министра Джорджи Мелони подпишут соглашение о новых поставках газа, которые увеличат импорт из африканской страны с 20 до 35 млрд кубометров в год.

Как передает Report, об этом сообщает газета Il Messaggero.

В условиях отказа от российского газа, который занимал 40% от объема итальянского импорта, Италия, в частности, также намерена увеличить прокачку через Трансадриатический газопровод (TAP) из Азербайджана и рассчитывает на стабилизацию обстановки в Ливии, которая способна увеличить поставки с 2 до 9 млрд кубометров в год, указывает издание.

Увеличить запасы также помогут добыча из новых месторождений у побережья Египта и поставки из Израиля, отмечает издание. Кроме того, Италия рассматривает возможность нарастить число терминалов для переработки сжиженного газа (СПГ) у побережья: согласно публикации, запланированные три станции, первая из которых приступит к работе с мая, могут доведены до семи.

Италия, как отмечается, намерена до 2025 года привести импорт газа до уровня в 50-70 млрд кубометров в год, чтобы таким образом занять роль "энергетического хаба" для континентальной Европы. Источник Il Messaggero в правительстве в связи с этим отметил, что интерес к поставкам из Италии проявляет Германия. Другими направлениями могут стать Австрия, Венгрия и Польша.

После вторжения ВС России в Украину правительство Италии поставило задачу в предельно сжатые сроки освободиться от зависимости от природного газа, импортируемого из РФ. По инициативе бывшего премьер-министра Марио Драги были предприняты конкретные шаги - введение новых мер экономии, заключение новых договоренностей относительно диверсификации источников энергоносителей.