Иран вновь атаковал НПЗ Saudi Aramco
Энергетика
- 04 марта, 2026
- 14:19
Иран вновь атаковал крупнейший НПЗ Saudi Aramco в Рас-Таннуре (город в Саудовской Аравии).
Как передает Report, об этом сообщают ближневосточные СМИ со ссылкой на Минобороны Саудовской Аравии.
Сообщается, что ПВО страны смогли перехватить беспилотник. "По предварительным оценкам, атака была совершена с помощью беспилотника и не привела к каким-либо разрушениям", - говорится в заявлении ведомства.
Накануне иранские дроны Shahed-136 атаковали НПЗ в Рас-Таннуре, после чего Саудовская Аравия приостановила работу предприятия на несколько дней.
