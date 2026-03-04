Иран вновь атаковал НПЗ Saudi Aramco

Иран вновь атаковал крупнейший НПЗ Saudi Aramco в Рас-Таннуре (город в Саудовской Аравии).

Как передает Report, об этом сообщают ближневосточные СМИ со ссылкой на Минобороны Саудовской Аравии.

Сообщается, что ПВО страны смогли перехватить беспилотник. "По предварительным оценкам, атака была совершена с помощью беспилотника и не привела к каким-либо разрушениям", - говорится в заявлении ведомства.

Накануне иранские дроны Shahed-136 атаковали НПЗ в Рас-Таннуре, после чего Саудовская Аравия приостановила работу предприятия на несколько дней.