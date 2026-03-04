Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК
    Иран вновь атаковал НПЗ Saudi Aramco

    Энергетика
    • 04 марта, 2026
    • 14:19
    Иран вновь атаковал НПЗ Saudi Aramco

    Иран вновь атаковал крупнейший НПЗ Saudi Aramco в Рас-Таннуре (город в Саудовской Аравии).

    Как передает Report, об этом сообщают ближневосточные СМИ со ссылкой на Минобороны Саудовской Аравии.

    Сообщается, что ПВО страны смогли перехватить беспилотник. "По предварительным оценкам, атака была совершена с помощью беспилотника и не привела к каким-либо разрушениям", - говорится в заявлении ведомства.

    Накануне иранские дроны Shahed-136 атаковали НПЗ в Рас-Таннуре, после чего Саудовская Аравия приостановила работу предприятия на несколько дней.

    Лента новостей