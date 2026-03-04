İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    İran "Saudi Aramco"nun neft emalı zavoduna yenidən hücum edib

    Energetika
    • 04 mart, 2026
    • 14:33
    İran Saudi Aramconun neft emalı zavoduna yenidən hücum edib

    İran yenidən "Saudi Aramco" şirkətinin Səudiyyə Ərəbistanının Ras-Tannura şəhərində yerləşən ən böyük neft emalı zavoduna (NEZ) hücum edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Yaxın Şərq KİV-i Səudiyyə Ərəbistanı Müdafiə Nazirliyinə istinadən məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, ölkənin hava hücumundan müdafiə sistemləri pilotsuz uçuş aparatını zərərsizləşdirib. "İlkin qiymətləndirmələrə görə, hücum PUA vasitəsilə həyata keçirilib və heç bir dağıntıya səbəb olmayıb", - nazirliyin bəyanatında deyilib.

    Xatırladaq ki, ötən gün İranın "Shahed-136" dronlarının Ras-Tannuradakı NEZ-ə hücumu nəticəsində Səudiyyə Ərəbistanı müəssisənin fəaliyyətini bir neçə gün müddətinə dayandırıb.

    ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Saudi Aramco
    Иран вновь атаковал НПЗ Saudi Aramco

    Son xəbərlər

    15:04

    Qurban Səidin "Əli və Nino" romanı ləzgi dilində çap olunub

    Ədəbiyyat
    15:04

    Xamenei ilə Tehranda vida mərarisimi təxirə salınıb

    Region
    15:03

    Bank əməkdaşı olduğunu deyərək 13 min manatı talamaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

    Digər
    15:01
    Foto

    Kamran Əliyev Kürdəmirdə vətəndaşları qəbul edib

    Daxili siyasət
    14:57

    Sabunçuda 46 yaşlı kişinin qəsdən öldürülməsi faktı ilə bağlı cinayət işi başlanıb

    Hadisə
    14:56

    Azərbaycan ADB-nin yeni nəsil sərhəd məntəqəsi yaradılması layihəsinə cəlb olunub

    İnfrastruktur
    14:52

    Baş katib: "SOCAR-ın İtaliya bazarına daxil olması ölkədə "downstream" seqmentini canlandıra bilər" - MÜSAHİBƏ

    Energetika
    14:48
    Foto

    Azərbaycan və Avstriya qarşılıqlı investisiya imkanlarını genişləndirməyi müzakirə ediblər

    Biznes
    14:46

    "Real" yayda Massimiliano Alleqrini baş məşqçi postuna gətirmək istəyir

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti