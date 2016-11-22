Ирак: Несправедливо просить нас о сокращении добычи

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Требовать от Ирака сократить добычу нефти – несправедливо.

Как сообщает Report со ссылкой на İnvesting.ru, об этом заявил министр иностранных дел Ирака Ибрагим аль-Джафари.

Министр считает, что Ирак должен иметь возможность увеличить объемы производства. "Ирак в особом положении ... мы находимся в состоянии войны", – сказал он, имея в виду военную кампанию Ирака против ИГИЛ.

На рынке чувствуется неуверенность вокруг исхода переговоров ОПЕК 30 ноября из-за позиции Ирака, который и ранее заявлял, что рассчитывает на исключение из общих правил.

Аналитики Sberbank CIB Михаил Шейбе и Искандер Луцко рекомендуют инвесторам соблюдать осторожность: "Если иракские инициативы действительно окажутся неблагоприятными для рынка и станут достоянием гласности в течение последней недели перед венской встречей министров ОПЕК 30 ноября, это может спровоцировать резкое падение – с учетом сильной ценовой волатильности и нестабильности настроений среди участников рынка баррель нефти может подешеветь приблизительно на 2 доллара".

Отметим, что после заявлений министра иностранных дел Ирака нефть сорта Brent подешевела на 2,2% - до 48,84 долларов с 49,96 долларов за баррель. В настоящее время стоимость нефти на 0,45% превышает цену закрытия вчерашних торгов и составляет примерно 49,1 долларов.