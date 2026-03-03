Ильхам Алиев: В 2028 году ожидается начало добычи в рамках новой фазы разработки "Шахдениз"
Энергетика
- 03 марта, 2026
- 15:12
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в 2028 году ожидается начало добычи газа в рамках новой фазы разработки "Шахдениз".
Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев, выступая на 12-м заседании министров в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 4-м заседании министров в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике.
По его словам, за счет этого и других проектов Азербайджан сможет "получать от 10 до 15 миллиардов кубометров дополнительного газа".
"И, как я уже сказал ранее, для этого нам понадобятся новые рынки, расширение существующей трубопроводной системы. И, конечно же, нам нужно подумать о том, как диверсифицировать нашу газораспределительную сеть", - добавил глава государства.
Последние новости
15:30
Цена нефти Brent превысила $84 за баррель - ОБНОВЛЕНОЭнергетика
15:26
В иранском Хамадане при ударах США и Израиля погибли свыше 20 человекВ регионе
15:26
Фото
Из Ирана в Азербайджан за последние два часа эвакуированы еще 116 человекВнешняя политика
15:25
Майя Христова: ICGB укрепляет энергобезопасность Юго-Восточной ЕвропыЭнергетика
15:21
Мишустин поблагодарил Азербайджан за помощь в эвакуации российских граждан из ИранаВнешняя политика
15:20
Президент: Стратегическое партнерство с США превращает энергетические планы Азербайджана в реальностьВнешняя политика
15:17
Ильхам Алиев: Потенциал нефтепереработки Азербайджана достигнет 22 млн тонн в Средиземном и Эгейском моряхЭнергетика
15:15
Президент Азербайджана заявил, что за последние 12 лет страна сталкивалась с различными сценариямиВнутренняя политика
15:12