    Ильхам Алиев: В 2028 году ожидается начало добычи в рамках новой фазы разработки "Шахдениз"

    Энергетика
    • 03 марта, 2026
    • 15:12
    Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в 2028 году ожидается начало добычи газа в рамках новой фазы разработки "Шахдениз".

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев, выступая на 12-м заседании министров в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 4-м заседании министров в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике.

    По его словам, за счет этого и других проектов Азербайджан сможет "получать от 10 до 15 миллиардов кубометров дополнительного газа".

    "И, как я уже сказал ранее, для этого нам понадобятся новые рынки, расширение существующей трубопроводной системы. И, конечно же, нам нужно подумать о том, как диверсифицировать нашу газораспределительную сеть", - добавил глава государства.

    İlham Əliyev: 2028-ci ildə "Şahdəniz"in yeni mərhələsi üzrə hasilatın başlanmasını gözləyirik
    President: In 2028 we expect the beginning of production from a new phase of Shah Deniz

