Ильхам Алиев: В 2028 году ожидается начало добычи в рамках новой фазы разработки "Шахдениз"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в 2028 году ожидается начало добычи газа в рамках новой фазы разработки "Шахдениз".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев, выступая на 12-м заседании министров в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 4-м заседании министров в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике.

По его словам, за счет этого и других проектов Азербайджан сможет "получать от 10 до 15 миллиардов кубометров дополнительного газа".

"И, как я уже сказал ранее, для этого нам понадобятся новые рынки, расширение существующей трубопроводной системы. И, конечно же, нам нужно подумать о том, как диверсифицировать нашу газораспределительную сеть", - добавил глава государства.