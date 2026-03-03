İlham Əliyev: 2028-ci ildə "Şahdəniz"in yeni mərhələsi üzrə hasilatın başlanmasını gözləyirik
Energetika
- 03 mart, 2026
- 15:01
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 2028-ci ildə "Şahdəniz"in yeni mərhələsi üzrə hasilatın başlanmasının gözlənildiyini deyib.
"Report" xəbər verir ki, Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin 12-ci və Yaşıl Enerji Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin 4-cü iclaslarında çıxışı zamanı Azərbaycan Prezidenti qeyd edib ki, bütün hasilat profilləri maksimum istehsal səviyyəsində 10-15 milyard kubmetr həcmində əlavə qaz əldə etməyə imkan verəcək:
"Daha əvvəl qeyd etdiyim kimi, bunun üçün yeni bazarlara, mövcud boru kəməri sisteminin genişləndirilməsinə ehtiyac var və əlbəttə, qazpaylama şəbəkəmizin şaxələndirilməsi istiqamətində əlavə tədbirlərin görülməsi zəruridir".
Son xəbərlər
15:40
İngiltərə klubu Uelbeklə müqavilə müddətini daha bir il uzatmağa qərar veribFutbol
15:39
"Total Energies": "Abşeron" yatağında 2-ci mərhələ hazırlıq prosesindədir"Energetika
15:36
"TotalEnergies" 2030-cu ilə qədər dünya üzrə enerji istehsalı planlarını açıqlayıbEnergetika
15:36
ABŞ və İsrailin zərbələri nəticəsində Həmədan əyalətində 21 nəfər ölübRegion
15:35
Lidiya Salahova: "AGSC 5 il ərzində Avropanın spot bazarında təqribən 7 milyard kubmetr qaz satıb"Energetika
15:31
Ərdoğan: Türkiyəni təhlükələrdən uzaq tutmaq üçün bütün lazımi tədbirləri görmüşükRegion
15:20
Bir sıra birinci instansiya məhkəmələrinə hakimlər təyin edilib - SİYAHIDaxili siyasət
15:20
WUF13 Radiospektrin İdarə Edilməsi Portalı istifadəyə verilibİnfrastruktur
15:18