    İlham Əliyev: 2028-ci ildə "Şahdəniz"in yeni mərhələsi üzrə hasilatın başlanmasını gözləyirik

    Energetika
    • 03 mart, 2026
    • 15:01
    İlham Əliyev: 2028-ci ildə Şahdənizin yeni mərhələsi üzrə hasilatın başlanmasını gözləyirik

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 2028-ci ildə "Şahdəniz"in yeni mərhələsi üzrə hasilatın başlanmasının gözlənildiyini deyib.

    "Report" xəbər verir ki, Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin 12-ci və Yaşıl Enerji Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin 4-cü iclaslarında çıxışı zamanı Azərbaycan Prezidenti qeyd edib ki, bütün hasilat profilləri maksimum istehsal səviyyəsində 10-15 milyard kubmetr həcmində əlavə qaz əldə etməyə imkan verəcək:

    "Daha əvvəl qeyd etdiyim kimi, bunun üçün yeni bazarlara, mövcud boru kəməri sisteminin genişləndirilməsinə ehtiyac var və əlbəttə, qazpaylama şəbəkəmizin şaxələndirilməsi istiqamətində əlavə tədbirlərin görülməsi zəruridir".

    Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası İlham Əliyev Şahdəniz
    Ильхам Алиев: В 2028 году ожидается начало добычи в рамках новой фазы разработки "Шахдениз"
    President: In 2028 we expect the beginning of production from a new phase of Shah Deniz

