    İlham Əliyev: Azərbaycan Avropanın enerji bazarında mövcudluğunu genişləndirmək niyyətindədir

    Xarici siyasət
    • 03 mart, 2026
    • 14:49
    İlham Əliyev: Azərbaycan Avropanın enerji bazarında mövcudluğunu genişləndirmək niyyətindədir

    Azərbaycan Avropanın enerji bazarında mövcudluğunu genişləndirmək niyyətindədir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin 12-ci və Yaşıl Enerji Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin 4-cü iclaslarında çıxışı zamanı deyib.

    Prezident bildirib ki, Azərbaycan artıq Avropanın daha iki ölkəsinə - Almaniyaya və Avstriyaya qaz tədarükünə başlayıb:

    "Beləliklə, hazırda Avropa İttifaqının 10 üzv dövləti Azərbaycandan qaz alır. Qarşıdakı illərdə Azərbaycanın yataqlarından yeni qaz hasilatı ilə əlaqədar olaraq hasilat həcmlərini artırmaq imkanımız mövcuddur. Lakin bunun üçün şübhəsiz ki, ötən dəfə də qeyd etdiyimiz kimi, mövcud qaz nəqli infrastrukturlarının genişləndirilməsi üzərində düşünməliyik. Çünki bu gün Cənub Qaz Dəhlizi artıq tam yüklənmiş vəziyyətdədir. Biz bazarda mövcud tələbatı və qlobal vəziyyəti nəzərə alaraq, artacaq tələbatı qarşılamaq məqsədilə əlavə genişləndirmə və interkonnektor imkanlarını araşdırırıq. Məqsədimiz ixracı maksimum səviyyəyə çatdırmaqdır".

    Ильхам Алиев: Азербайджан намерен расширять свое присутствие на европейском энергорынке
    President Ilham Aliyev: We want to increase our presence in the European energy market

