Ильхам Алиев: Азербайджан намерен расширять свое присутствие на европейском энергорынке
Внешняя политика
- 03 марта, 2026
- 14:56
Азербайджан намерен расширять свое присутствие на европейском энергетическом рынке.
Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на 12-м заседании министров в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 4-м заседании министров в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике.
Глава государства отметил, что Азербайджан уже начал поставлять газ еще в две страны Европы – Германию и Австрию.
"Таким образом, сегодня десять стран-членов ЕС получают газ из Азербайджана. А в ближайшие годы, с учетом добычи новых объемов газа на азербайджанских месторождениях, мы можем увеличить объемы поставок", - подчеркнул Ильхам Алиев.
