    Ильхам Алиев: Азербайджан намерен расширять свое присутствие на европейском энергорынке

    Внешняя политика
    • 03 марта, 2026
    • 14:56
    Ильхам Алиев: Азербайджан намерен расширять свое присутствие на европейском энергорынке

    Азербайджан намерен расширять свое присутствие на европейском энергетическом рынке.

    Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на 12-м заседании министров в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 4-м заседании министров в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике.

    Глава государства отметил, что Азербайджан уже начал поставлять газ еще в две страны Европы – Германию и Австрию.

    "Таким образом, сегодня десять стран-членов ЕС получают газ из Азербайджана. А в ближайшие годы, с учетом добычи новых объемов газа на азербайджанских месторождениях, мы можем увеличить объемы поставок", - подчеркнул Ильхам Алиев.

    İlham Əliyev: Azərbaycan Avropanın enerji bazarında mövcudluğunu genişləndirmək niyyətindədir
    Лента новостей