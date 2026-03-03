Ильхам Алиев: Азербайджан намерен расширять свое присутствие на европейском энергорынке

Азербайджан намерен расширять свое присутствие на европейском энергетическом рынке.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на 12-м заседании министров в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 4-м заседании министров в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике.

Глава государства отметил, что Азербайджан уже начал поставлять газ еще в две страны Европы – Германию и Австрию.

"Таким образом, сегодня десять стран-членов ЕС получают газ из Азербайджана. А в ближайшие годы, с учетом добычи новых объемов газа на азербайджанских месторождениях, мы можем увеличить объемы поставок", - подчеркнул Ильхам Алиев.