О нас

Ильхам Алиев принял участие в открытии подстанции "Горчу" в Лачынском районе

Ильхам Алиев принял участие в открытии подстанции "Горчу" в Лачынском районе 27 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в Лачынский район.
Энергетика
28 мая 2023 г. 02:33
Ильхам Алиев принял участие в открытии подстанции Горчу в Лачынском районе

27 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в Лачынский район.

Как передает Report, глава государства принял участие в открытии 110/35/10-киловольтной подстанции "Горчу" Открытого акционерного общества "Азерэнержи".

Президент Открытого акционерного общества "Азерэнержи" Баба Рзаев проинформировал главу государства о работе, проделанной на станции.

Было отмечено, что для подключения Лачынского района к общей энергетической системе Азербайджана и бесперебойного обеспечения его электроэнергией в селе Горчу этого района, от сданной в эксплуатацию в 2021 году подстанции "Кяльбаджар", расположенной на расстоянии 42 километров, проложена двухконтурная 110-киловольтная линия электропередачи. Вдоль линии электропередачи, которая в некоторых местах протянута на высоте 2200 метров, в условиях гор, отвесных скал, галечника, густых лесов, а главное – бездорожья, установлено около 250 анкеров и промежуточных опор весом в среднем 10 тонн и высотой 40 метров каждая. По фибер-оптическому кабелю с функцией молниеотвода над 110-киловольтной линией проложена линия интернета, что служит важным элементом для надежной подачи сигналов в управлении энергосистемой и дистанционного цифрового управления.

Подчеркивалось, что параллельно в селе Горчу Лачынского района на высоте 1800 метров над уровнем моря построена 110/35/10-киловольтная подстанция с современными технологиями. Здесь с учетом перспективного развития создано 110-киловольтное открытое распределительное устройство и построен Центр цифрового управления. Подстанция подключена к дистанционно управляемой диспетчерской системе управления SCADA, полностью автоматизирована и соединена с 35-и 10-киловольтными закрытыми распределительными устройствами. На новой подстанции, оснащенной современным оборудованием, установлены два новых трансформатора мощностью 25 МВА каждый. В будущем при необходимости мощность трансформаторов подстанции можно будет увеличить.

Было сообщено, что в здании управления подстанцией, построенном в современном стиле по специально согласованному проекту, учтены все параметры. На территории подстанции "Горчу" системного значения построено здание общежития для работников, созданы необходимые условия. Работающие здесь и обеспеченные местом проживания сотрудники являются лачынцами.

Подстанция "Горчу" сыграет особую роль в энергоснабжении строящегося неподалеку международного аэропорта, мега-проектов в Лачыне и Кяльбаджаре, а также жилых массивов, туристической и сельскохозяйственной инфраструктуры. В ближайшей перспективе от подстанции "Горчу" до городской подстанции "Лачын" планируется проложить 110-киловольтную двухконтурную линую электропередачи, что станет завершающим звеном в кольцевом электроснабжении освобожденных от оккупации территорий.

Отметим, что на сегодняшний день ОАО "Азерэнержи" построило в Карабахе и Восточном Зангезуре 12 подстанций, в том числе одну – 330-киловольтную и одиннадцать – 110-киловольтных, проложило линии электропередачи протяженностью около 700 километров. Таким образом, все освобожденные от оккупации районы будут обеспечены электроэнергией.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Prezidenti Laçın rayonunda “Qorçu” yarımstansiyasının açılışında iştirak edib

Другие новости из категории

Президент Ильхам Алиев открыл городскую подстанцию Лачын
Президент Ильхам Алиев открыл городскую подстанцию "Лачын"
28 мая 2023 г. 01:00
В Европе зафиксировали самый длительный период снижения цен на газ
В Европе зафиксировали самый длительный период снижения цен на газ
27 мая 2023 г. 21:23
Азербайджанская нефть подорожала 
Азербайджанская нефть подорожала 
27 мая 2023 г. 10:07
Азерэнержи увеличил доходы от экспорта более чем в 9 раз
"Азерэнержи" увеличил доходы от экспорта более чем в 9 раз
27 мая 2023 г. 09:53
Состоялось открытие нового офиса Caspian Innovation Center SOCAR
ФотоСостоялось открытие нового офиса Caspian Innovation Center SOCAR
26 мая 2023 г. 18:10
В Карабахе и Восточном Зангезуре построены 12 электрических подстанций
В Карабахе и Восточном Зангезуре построены 12 электрических подстанций
26 мая 2023 г. 17:04
Азерэнержи: Работы на малых ГЭС на реке Охчучай завершатся в ноябре
"Азерэнержи": Работы на малых ГЭС на реке Охчучай завершатся в ноябре
26 мая 2023 г. 16:49
Цены на нефть выросли в преддверии заседания ОПЕК+
Цены на нефть выросли в преддверии заседания ОПЕК+
26 мая 2023 г. 16:27
Афган Исаев: ЮГК работает над концепцией зеленых трубопроводов
Афган Исаев: ЮГК работает над концепцией "зеленых трубопроводов"
26 мая 2023 г. 15:26
Афган Исаев: ЮГК работает над новым планом действий по декарбонизации
Афган Исаев: ЮГК работает над новым планом действий по декарбонизации
26 мая 2023 г. 14:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi