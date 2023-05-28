Ильхам Алиев принял участие в открытии подстанции "Горчу" в Лачынском районе

27 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в Лачынский район.

27 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в Лачынский район.

Как передает Report, глава государства принял участие в открытии 110/35/10-киловольтной подстанции "Горчу" Открытого акционерного общества "Азерэнержи".

Президент Открытого акционерного общества "Азерэнержи" Баба Рзаев проинформировал главу государства о работе, проделанной на станции.

Было отмечено, что для подключения Лачынского района к общей энергетической системе Азербайджана и бесперебойного обеспечения его электроэнергией в селе Горчу этого района, от сданной в эксплуатацию в 2021 году подстанции "Кяльбаджар", расположенной на расстоянии 42 километров, проложена двухконтурная 110-киловольтная линия электропередачи. Вдоль линии электропередачи, которая в некоторых местах протянута на высоте 2200 метров, в условиях гор, отвесных скал, галечника, густых лесов, а главное – бездорожья, установлено около 250 анкеров и промежуточных опор весом в среднем 10 тонн и высотой 40 метров каждая. По фибер-оптическому кабелю с функцией молниеотвода над 110-киловольтной линией проложена линия интернета, что служит важным элементом для надежной подачи сигналов в управлении энергосистемой и дистанционного цифрового управления.

Подчеркивалось, что параллельно в селе Горчу Лачынского района на высоте 1800 метров над уровнем моря построена 110/35/10-киловольтная подстанция с современными технологиями. Здесь с учетом перспективного развития создано 110-киловольтное открытое распределительное устройство и построен Центр цифрового управления. Подстанция подключена к дистанционно управляемой диспетчерской системе управления SCADA, полностью автоматизирована и соединена с 35-и 10-киловольтными закрытыми распределительными устройствами. На новой подстанции, оснащенной современным оборудованием, установлены два новых трансформатора мощностью 25 МВА каждый. В будущем при необходимости мощность трансформаторов подстанции можно будет увеличить.

Было сообщено, что в здании управления подстанцией, построенном в современном стиле по специально согласованному проекту, учтены все параметры. На территории подстанции "Горчу" системного значения построено здание общежития для работников, созданы необходимые условия. Работающие здесь и обеспеченные местом проживания сотрудники являются лачынцами.

Подстанция "Горчу" сыграет особую роль в энергоснабжении строящегося неподалеку международного аэропорта, мега-проектов в Лачыне и Кяльбаджаре, а также жилых массивов, туристической и сельскохозяйственной инфраструктуры. В ближайшей перспективе от подстанции "Горчу" до городской подстанции "Лачын" планируется проложить 110-киловольтную двухконтурную линую электропередачи, что станет завершающим звеном в кольцевом электроснабжении освобожденных от оккупации территорий.

Отметим, что на сегодняшний день ОАО "Азерэнержи" построило в Карабахе и Восточном Зангезуре 12 подстанций, в том числе одну – 330-киловольтную и одиннадцать – 110-киловольтных, проложило линии электропередачи протяженностью около 700 километров. Таким образом, все освобожденные от оккупации районы будут обеспечены электроэнергией.