Ильхам Шабан: Новый контракт по АЧГ увеличит доходы как государства, так и SOCAR

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Благодаря подписанию нового контракта по блоку месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ), Азербайджан получил возможность выгодной с коммерческой точки зрения разработки оставшихся запасов нефти на блоке в последующий период.

Об этом Report сообщил руководитель Центра нефтяных исследований Ильхам Шабан.

"Азербайджан и его партнеры в результате многолетних переговоров пришли к общему знаменателю и, наконец, подписали этот документ. Пусть никто не думает, что одна сторона получает достаточно дивидендов, а другая сторона должна чувствовать себя побежденной. Азербайджан всегда был примером, благодаря созданию благоприятных условий для иностранных компаний в нефтегазовой промышленности. За последние 17 лет с АЧГ получено более 125 млрд долларов прибыли. После первого контракта Азербайджан достиг прибыли через 2 года. Нынешний контракт позволит получать прибыль фактически сразу же после добычи", - сказал он.

По мнению эксперта, получение прибыли сразу после начала добычи – преимущество контракта, который увеличит доходы как государства, так и SOCAR.

"Ранее государство оказывало поддержку энергетическим проектам SOCAR. Сейчас компания получит возможность финансировать свои проекты, и государство освободится от этого бремени. Государство получит возможность направить доходы в другие проекты и ненефтяной сектор", - сказал И. Шабан.

Эксперт также отметил, что если до сих пор от продажи прибыльной нефти с АЧГ в Госнефтефонд Азербайджана поступило более 125 млрд долларов, в последующий период эта сумма составит не менее 150 млрд долларов: "Несмотря на то, что в последующий период себестоимость нефти будет расти, думаю, в ГНФАР от продажи прибыльной нефти поступит не менее 150 млрд долларов, а может и больше. Здесь, конечно, все зависит от цен на нефть".