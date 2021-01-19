О нас
Report Georgia
Аудио новости

IEA ожидает восстановления утерянной доли стран ОПЕК+ на рынке нефти

IEA ожидает восстановления утерянной доли стран ОПЕК+ на рынке нефти Их доля на рынке нефти из-за действующих ограничений и санкций сократилась с 57% в 2016 году до 51% в 2020 году
Энергетика
19 января 2021 г. 14:51
IEA ожидает восстановления утерянной доли стран ОПЕК+ на рынке нефти

Страны ОПЕК+ смогут вернуть утерянную с 2016 года долю рынка, если сланцевая добыча в США не будет расти.

Как передает Report со ссылкой на отчет Международного энергетического агентства (IEA), американские компании сейчас озабочены больше возвратом долгов, чем новыми инвестициями в рост добычи.

Восстановление цен на нефть может спровоцировать активизацию добычи нефти в США, которая в 2020 году пережила крупнейшее в истории сокращение из-за кризиса. "Однако американские компании сейчас, по всей видимости, больше привержены сохранить добычу стабильной нежели наращивать ее, чтобы на фоне роста цен быстрее вернуть долги и вложенные акционерами инвестиции", - отмечают в IEA.

Если они продолжат следовать этому плану, то страны ОПЕК+ смогут начать восстанавливать свою долю на рынке нефти, которую они утеряли с 2016 года, когда стартовало соглашение о сокращении добычи нефти, указали в агентстве.

По подсчетам агентства, доля стран ОПЕК+ на рынке нефти из-за действующих ограничений и санкций сократилась с 57% в 2016 году до 51% в 2020 году.

Как считают в IEA, ОПЕК+ продолжит наращивать добычу нефти. "Мы полагаем, что страны ОПЕК+ продолжат ослаблять ограничения в течение второго квартала 2021 года до уровня 5,8 млн баррелей в сутки от октября 2018 года, и сохранят его на этом уровне до весны 2022 года", - говорится в отчете агентства.

При этом в США снижение добычи нефти в 2021 году продолжится, считают в IEA, еще на 0,3 млн баррелей в сутки год к году.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Обнародован размер затраченных на закупку вакцин от коронавируса средств
Обнародован размер затраченных на закупку вакцин от коронавируса средств
19 января 2021 г. 12:19
В Азербайджане в отношении еще одного армянского террориста возбуждено уголовное дело
В Азербайджане в отношении еще одного армянского террориста возбуждено уголовное дело
18 января 2021 г. 18:19
На станцию 8 ноября Бакметрополитена назначен новый начальник
На станцию "8 ноября" Бакметрополитена назначен новый начальник
18 января 2021 г. 16:01
Законопроект о статусе военнослужащих выносится на обсуждение
Законопроект о статусе военнослужащих выносится на обсуждение
18 января 2021 г. 11:49
В Карабахе создадут Музей культуры
В Карабахе создадут Музей культуры
18 января 2021 г. 11:41
Политолог: Демократы не в силах простить Трампу его победу в 2016 году
Политолог: Демократы не в силах простить Трампу его победу в 2016 году
14 января 2021 г. 18:04
В Азербайджане закрылся офис германского банка KfW
В Азербайджане закрылся офис германского банка KfW
14 января 2021 г. 11:36
Российский депутат: Для реванша нужно иметь силы, которых у Армении нет
Российский депутат: Для реванша нужно иметь силы, которых у Армении нет
13 января 2021 г. 15:03
Казахстанский депутат-азербайджанец: Ильхам Алиев сделал все, чтобы решить карабахскую проблему
Казахстанский депутат-азербайджанец: Ильхам Алиев сделал все, чтобы решить карабахскую проблему
13 января 2021 г. 12:51
В Азербайджане названы самые популярные имена для детей в прошлом году
В Азербайджане названы самые популярные имена для детей в прошлом году
13 января 2021 г. 11:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi