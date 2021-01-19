IEA ожидает восстановления утерянной доли стран ОПЕК+ на рынке нефти

Их доля на рынке нефти из-за действующих ограничений и санкций сократилась с 57% в 2016 году до 51% в 2020 году

Страны ОПЕК+ смогут вернуть утерянную с 2016 года долю рынка, если сланцевая добыча в США не будет расти.

Как передает Report со ссылкой на отчет Международного энергетического агентства (IEA), американские компании сейчас озабочены больше возвратом долгов, чем новыми инвестициями в рост добычи.

Восстановление цен на нефть может спровоцировать активизацию добычи нефти в США, которая в 2020 году пережила крупнейшее в истории сокращение из-за кризиса. "Однако американские компании сейчас, по всей видимости, больше привержены сохранить добычу стабильной нежели наращивать ее, чтобы на фоне роста цен быстрее вернуть долги и вложенные акционерами инвестиции", - отмечают в IEA.

Если они продолжат следовать этому плану, то страны ОПЕК+ смогут начать восстанавливать свою долю на рынке нефти, которую они утеряли с 2016 года, когда стартовало соглашение о сокращении добычи нефти, указали в агентстве.

По подсчетам агентства, доля стран ОПЕК+ на рынке нефти из-за действующих ограничений и санкций сократилась с 57% в 2016 году до 51% в 2020 году.

Как считают в IEA, ОПЕК+ продолжит наращивать добычу нефти. "Мы полагаем, что страны ОПЕК+ продолжат ослаблять ограничения в течение второго квартала 2021 года до уровня 5,8 млн баррелей в сутки от октября 2018 года, и сохранят его на этом уровне до весны 2022 года", - говорится в отчете агентства.

При этом в США снижение добычи нефти в 2021 году продолжится, считают в IEA, еще на 0,3 млн баррелей в сутки год к году.