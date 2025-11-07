Gunvor отозвал предложение о покупке зарубежных активов "Лукойла"

Швейцарский нефтяной трейдер Gunvor Group заявил, что больше не намерен покупать зарубежные активы российской нефтяной компании "Лукойл", которая намеревалась продать их из-за введенных США санкций.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление корпоративного директора Gunvor Сета Пьетраса.

В четверг вечером Министерство финансов США назвало компанию "марионеткой Кремля" и заявило, что она не получит лицензию для работы, пока Москва "продолжает бессмысленные убийства".

Вскоре после Пьетрас назвал утверждения американского ведомства "ложными и основанными на совершенной дезинформации", выразив надежду, что это "недопонимание будет исправлено".

"Тем не менее Gunvor отзывает свое предложение в отношении международных активов "Лукойла", - привело Reuters заявление Пьетраса.

В конце октября компания "Лукойл" сообщила, что согласовала сделку по продаже своей зарубежной дочки нефтетрейдеру Gunvor Group. Об этом стало известно вскоре после того, как США ввели санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний - "Лукойла" и "Роснефти".

В Вашингтоне объяснили это тем, что Москва не демонстрирует готовности заканчивать свою войну в Украине.