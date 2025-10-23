Минфин США ввел санкции против "Роснефти" и "ЛУКОЙЛА"

Минфин США объявил о введении дополнительных санкций в отношении России, под ограничения попали нефтяные компании "Роснефть" и "ЛУКОЙЛ".

Как передает Report, об этом говорится в сообщении на сайте министерства.

"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США вводит дополнительные санкции, ставшие результатом отсутствия серьезной приверженности России к мирному процессу по завершению российско-украинской войны", - отмечается в сообщении.

Уточняется, что ограничения коснутся "крупнейших российских нефтяных компаний "Роснефть" и "ЛУКОЙЛ".

Под санкции попали также шесть дочерних компаний "Лукойла", в частности, "Лукойл-Западная Сибирь" и "Лукойл-Калининградморнефть".

Среди дочерних компаний "Роснефти", которых насчитывается в списках около 30, "Сибнефтегаз", "Роспанинтернешнл", "РН-Пурнефтегаз".

Минфин напоминает в пресс-релизе о "правиле 50%", согласно которому санкционированными считаются все дочерние компании фигурантов SDN List, даже если сами они прямо не поименованы в "черном списке".