    Минфин США ввел санкции против "Роснефти" и "ЛУКОЙЛА"

    Другие страны
    • 23 октября, 2025
    • 01:31
    Минфин США ввел санкции против Роснефти и ЛУКОЙЛА

    Минфин США объявил о введении дополнительных санкций в отношении России, под ограничения попали нефтяные компании "Роснефть" и "ЛУКОЙЛ".

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении на сайте министерства.

    "Сегодня Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США вводит дополнительные санкции, ставшие результатом отсутствия серьезной приверженности России к мирному процессу по завершению российско-украинской войны", - отмечается в сообщении.

    Уточняется, что ограничения коснутся "крупнейших российских нефтяных компаний "Роснефть" и "ЛУКОЙЛ".

    Под санкции попали также шесть дочерних компаний "Лукойла", в частности, "Лукойл-Западная Сибирь" и "Лукойл-Калининградморнефть".

    Среди дочерних компаний "Роснефти", которых насчитывается в списках около 30, "Сибнефтегаз", "Роспанинтернешнл", "РН-Пурнефтегаз".

    Минфин напоминает в пресс-релизе о "правиле 50%", согласно которому санкционированными считаются все дочерние компании фигурантов SDN List, даже если сами они прямо не поименованы в "черном списке".

    ABŞ "Rosneft" və "Lukoyl"a qarşı sanksiyalar tətbiq edib

