Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Авиарейс Москва-Гянджа задержан из-за неблагоприятных погодных условий

    Инфраструктура
    • 03 января, 2026
    • 14:33
    Авиарейс Москва-Гянджа задержан из-за неблагоприятных погодных условий

    Задержка рейсов U6 2411 Москва-Гянджа и U6 2412 Гянджа-Москва авиакомпании "Ural Airlines" связана с неблагоприятными погодными условиями в столице России.

    Как сообщили Report в международном аэропорту Гянджи, вылет рейса U6 2411 из Москвы планируется в 16:05 по местному времени.

    Отмечается, что в настоящее время около 100 пассажиров, направляющихся из Гянджи в Москву, ожидают вылета.

    Изначально рейс Москва-Гянджа был запланирован на 10:00 по местному времени, а рейс Гянджа-Москва - на 15:50.

    Для получения более подробной информации пассажирам рекомендуется обращаться напрямую в авиакомпанию.

    Москва Гянджа Ural Airlines
    Moskva-Gəncə aviareysi əlverişsiz hava şəraiti səbəbindən gecikib

    Последние новости

    15:51

    Возможный поджог кабельной линии в Берлине оставил без электричества 50 тыс. домохозяйств

    Другие страны
    15:48

    Хаменеи призвал усилить борьбу с иноагентами в Иране

    В регионе
    15:28

    Азербайджан повысил стоимость импорта какао более чем на 15%

    Бизнес
    15:25

    Рубио не ожидает от США новых действий в Венесуэле после задержания Мадуро

    Другие страны
    15:20

    Германия и Италия созвали кризисные штабы в связи с ситуацией в Венесуэле

    Другие страны
    14:59

    ЕС призвал к сдержанности в связи с ситуацией в Венесуэле

    Другие страны
    14:59

    Испания выразила готовность к посредничеству между США и Венесуэлой

    Другие страны
    14:50

    Густаво Петро: Колумбия направит военных на границу с Венесуэлой

    Другие страны
    14:47

    Министр обороны Венесуэлы заявил о развертывании всех войск - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    Лента новостей