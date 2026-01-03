Авиарейс Москва-Гянджа задержан из-за неблагоприятных погодных условий

Задержка рейсов U6 2411 Москва-Гянджа и U6 2412 Гянджа-Москва авиакомпании "Ural Airlines" связана с неблагоприятными погодными условиями в столице России.

Как сообщили Report в международном аэропорту Гянджи, вылет рейса U6 2411 из Москвы планируется в 16:05 по местному времени.

Отмечается, что в настоящее время около 100 пассажиров, направляющихся из Гянджи в Москву, ожидают вылета.

Изначально рейс Москва-Гянджа был запланирован на 10:00 по местному времени, а рейс Гянджа-Москва - на 15:50.

Для получения более подробной информации пассажирам рекомендуется обращаться напрямую в авиакомпанию.