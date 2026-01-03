Азербайджан незначительно увеличил расходы на импорт фармацевтической продукции
Бизнес
- 03 января, 2026
- 14:02
За январь-ноябрь прошлого года Азербайджан импортировал фармацевтическую продукцию на $478,049 млн, что на 2,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, за отчетный период Азербайджан также экспортировал фармацевтическую продукцию на сумму $2,493 млн, что на 9,2% меньше, чем годом ранее.
Импорт фармацевтической продукции составил 2,26% от общего импорта Азербайджана, а экспорт - 0,01% от общего экспорта.
