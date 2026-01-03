Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Азербайджан незначительно увеличил расходы на импорт фармацевтической продукции

    03 января, 2026
    Азербайджан незначительно увеличил расходы на импорт фармацевтической продукции

    За январь-ноябрь прошлого года Азербайджан импортировал фармацевтическую продукцию на $478,049 млн, что на 2,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, за отчетный период Азербайджан также экспортировал фармацевтическую продукцию на сумму $2,493 млн, что на 9,2% меньше, чем годом ранее.

    Импорт фармацевтической продукции составил 2,26% от общего импорта Азербайджана, а экспорт - 0,01% от общего экспорта.

