İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Azərbaycan əczaçılıq məhsullarının idxalına çəkdiyi xərci cüzi artırıb

    Biznes
    • 03 yanvar, 2026
    • 13:30
    Azərbaycan əczaçılıq məhsullarının idxalına çəkdiyi xərci cüzi artırıb

    Ötən ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycan 478,049 milyon ABŞ dolları dəyərində əczaçılıq məhsulları idxal edib.

    "Report" Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 2,3 % çoxdur.

    Hesabat dövründə Azərbaycan həmçinin 2,493 milyon ABŞ dolları dəyərində əczaçılıq məhsulları ixrac edib. Bu isə 1 il əvvələ nisbətən 9,2 % azdır.

    Əczaçılıq məhsulları üzrə idxal Azərbaycanın ümumi idxalının 2,26 %-ni, ixrac isə ümumi ixracın 0,01 %-ni təşkil edib.

    Xatırladaq ki, ötən ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycan xarici ölkələrlə 44 milyard 589 milyon ABŞ dolları dəyərində ticarət əməliyyatı aparıb. Bu, 2024-cü ilin eyni dövrünə nisbətən 3,4 % çoxdur.

    Xarici ticarət dövriyyəsinin 23 milyard 401 milyon ABŞ dolları ixracın, 21 milyard 188 milyon ABŞ dolları isə idxalın payına düşüb. Son 1 ildə ixrac 3,85 % azalıb, idxal isə 12,9 % artıb.

    Dövlət Gömrük Komitəsi əczaçılıq məhsulları
    Азербайджан незначительно увеличил расходы на импорт фармацевтической продукции

    Son xəbərlər

    14:17

    Müdafiə naziri: ABŞ-nin hücümu nəticəsində zərər çəkənlərlə bağlı məlumat toplanılır

    Digər ölkələr
    14:00

    Ötən ilin "yaşıl enerji" gündəminə baxış - TƏHLİL

    Energetika
    13:56

    Sabah külək güclənəcək - XƏBƏRDARLIQ

    Ekologiya
    13:54

    KİV: Maduronu ABŞ-nin "Delta" xüsusi təyinatlıları ələ keçirib

    Digər
    13:52

    KİV: Venesuelanın vitse-prezidenti Karakasda baş verən partlayışlardan sonra təhlükəsizlikdədir

    Digər ölkələr
    13:41

    Açıq havada baş tutan hokkey matçını 36 mindən çox azarkeş izləyib

    Komanda
    13:41

    KİV: Neft tankerləri ABŞ tərəfindən ələ keçirilmə təhlükəsi səbəbindən Venesueladan yan keçir

    Energetika
    13:31

    Tramp: Maduro və həyat yoldaşı ələ keçirilərək Venesueladan çıxarılıb

    Digər
    13:30

    Azərbaycan əczaçılıq məhsullarının idxalına çəkdiyi xərci cüzi artırıb

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti