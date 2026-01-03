Сирия объявила о начале официальных торгов новыми банкнотами

Первый заместитель главы Центрального банка Сирии Мухлис аль-Назир 3 декабря объявил о начале официальных торгов новыми сирийскими банкнотами.

Как передает Report, об этом сообщила SANA со ссылкой на публикацию аль-Назира в соцсети Х.

"С самого утра представители частных банков и обменных пунктов устремились в филиалы Центрального банка в провинциях, чтобы получить новые сирийские фунты", - написал он в соцсети X.

Отмечается, что 2 декабря Центральный банк Сирии призвал соблюдать инструкции по сохранению целостности, качества и внешнего вида сирийских банкнот, рассматривая их как государственные средства и символ национального суверенитета, путем регулирования их использования и обращения.

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа официально запустил новую национальную валюту 29 декабря 2025 года во Дворце конференций в Дамаске.