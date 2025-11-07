İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30

    "Gunvor" "Lukoil"in xarici aktivlərini almaq təklifini geri götürüb

    Energetika
    • 07 noyabr, 2025
    • 03:50
    Gunvor Lukoilin xarici aktivlərini almaq təklifini geri götürüb

    ABŞ Maliyyə Nazirliyi bəyan edib ki, o, beynəlxalq neft ticarəti şirkəti olan "Gunvor"a Ukraynadakı müharibə həll olunana qədər bizneslə məşğul olmaq və gəlir əldə etmək üçün lisenziya vermək niyyətində deyil.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirliyin "X" hesabında dərc olunan bəyanatda qeyd olunub.

    "ABŞ prezidenti Donald Tramp daha əvvəl Ukrayna münaqişəsinə tez bir zamanda son qoyulmasının vacibliyini bəyan etmişdi. Bu baş verənə qədər "Gunvor" heç vaxt fəaliyyət göstərmək və qazanc əldə etmək üçün lisenziya almayacaq"- məlumatda deyilir.

    Qurum hansı lisenziyadan söhbət getdiyini açıqlamayıb. O, həmçinin "Gunvor"un Rusiya tərəfindən idarə olunduğunu iddia edib.

    Bu arada İsveçrəli neft treyderi "Gunvor Group", ABŞ sanksiyalarına görə onları satmaq niyyətində olan Rusiyanın "Lukoil" neft şirkətinin xarici aktivlərini artıq almaq niyyətində olmadığını açıqlayıb.

    Bu barədə "Reuters" agentliyi "Gunvor"un korporativ direktoru Set Pietrasın bəyanatına istinadən məlumat yayıb.

    Oktyabrın sonunda "Lukoil" xarici törəmə şirkətini neft treyderi "Gunvor Group"a satmağa razılaşdığını elan edib. Bu, ABŞ-ın Rusiyanın iki ən böyük neft şirkəti olan "Lukoil" və "Rosneft"ə qarşı sanksiyalar tətbiq etməsindən qısa müddət sonra baş verib. Vaşinqton bunu Moskvanın Ukraynadakı müharibəni dayandırmaq istəməməsi ilə əlaqələndirib.

    neft Rusiya ABŞ sanksiya
    Gunvor отозвал предложение о покупке зарубежных активов "Лукойла"

    Son xəbərlər

    05:02

    Qazaxıstan "İbrahim sazişi"nə qoşulub

    Region
    04:40

    ABŞ Senatı Venesuelaya qarşı güc tətbiq etməyin tərəfdarıdır

    Digər ölkələr
    04:24

    Bundesver PUA-lara qarşı mübarizə üçün Belçikaya hərbçilər göndərib

    Digər ölkələr
    03:50

    "Gunvor" "Lukoil"in xarici aktivlərini almaq təklifini geri götürüb

    Energetika
    03:19

    Orban: Rusiya və ABŞ-nin sammitə qədər həll etməli olduğu bir neçə məsələ qalıb

    Digər ölkələr
    02:41

    İlon Mask təxminən 1 trilyon dollar bonus alacaq

    Biznes
    02:27

    WP: Konqresin Büdcə İdarəsi kiberhücuma məruz qalıb

    Digər ölkələr
    02:02

    UEFA Konfrans Liqasının Liqa mərhələsində III turun matçları baş tutub

    Futbol
    01:59

    UEFA Avropa Liqası: Liqa mərhələsində IV turun oyunları keçirilib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti