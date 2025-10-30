Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    ЛУКОЙЛ принял предложение Gunvor о покупке зарубежных активов

    Финансы
    • 30 октября, 2025
    • 11:59
    ЛУКОЙЛ принял предложение Gunvor о покупке зарубежных активов

    Российский ЛУКОЙЛ получил от трейдера Gunvor предложение о приобретении зарубежных активов LUKOIL International GmbH.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в сообщении компании.

    В нем говорится о том, что предложение принято.

    "Продажа LUKOIL International GmbH связана с введением отдельными государствами ограничительных мер против ПАО ЛУКОЙЛ и его дочерних обществ", - сказано в сообщении.

    Ключевые условия сделки были согласованы сторонами ранее. ЛУКОЙЛ обязуется более не вести переговоры с другими потенциальными покупателями.

