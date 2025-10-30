ЛУКОЙЛ принял предложение Gunvor о покупке зарубежных активов
Финансы
- 30 октября, 2025
- 11:59
Российский ЛУКОЙЛ получил от трейдера Gunvor предложение о приобретении зарубежных активов LUKOIL International GmbH.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в сообщении компании.
В нем говорится о том, что предложение принято.
"Продажа LUKOIL International GmbH связана с введением отдельными государствами ограничительных мер против ПАО ЛУКОЙЛ и его дочерних обществ", - сказано в сообщении.
Ключевые условия сделки были согласованы сторонами ранее. ЛУКОЙЛ обязуется более не вести переговоры с другими потенциальными покупателями.
Последние новости
12:20
Казахстан предложил Азербайджану создать совместный бренд для выхода на рынок страныБизнес
12:18
QazTrade планирует выйти на рынки третьих стран совместно с AzExport - ЭКСКЛЮЗИВБизнес
12:14
Азербайджан рассматривает запрос США о присоединении к миссии в ГазеВнешняя политика
12:13
Фото
Видео
В Гобустане простились с шехидом I Карабахской войны Фикретом АзизовымВнутренняя политика
12:11
Фото
Ильхамия Рзаева: Жилой комплекс в Зангилане построен по современным стандартамИнфраструктура
12:02
В Азербайджане начал работу Центр роботизированной реабилитацииЗдоровье
11:59
ЛУКОЙЛ принял предложение Gunvor о покупке зарубежных активовФинансы
11:58
Евросоюз выделит Армении 5 млн евро на повышение безопасности АЭСВ регионе
11:56