ЛУКОЙЛ принял предложение Gunvor о покупке зарубежных активов

Российский ЛУКОЙЛ получил от трейдера Gunvor предложение о приобретении зарубежных активов LUKOIL International GmbH.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в сообщении компании.

В нем говорится о том, что предложение принято.

"Продажа LUKOIL International GmbH связана с введением отдельными государствами ограничительных мер против ПАО ЛУКОЙЛ и его дочерних обществ", - сказано в сообщении.

Ключевые условия сделки были согласованы сторонами ранее. ЛУКОЙЛ обязуется более не вести переговоры с другими потенциальными покупателями.