Глава Минэнерго: ВЭС "Хызы-Абшерон" будет готова к эксплуатации в ближайшее время

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов ознакомился с ходом строительства ветряной электростанции (ВЭС) "Хызы-Абшерон".

Как сообщает "Report", об этом министр написал на своей странице в социальной сети "X".

"Мы ознакомились с последними строительными работами, проводимыми на Абшеронском и Хызынском участках ВЭС мощностью 240 МВт. Станция будет готова к эксплуатации в ближайшее время", - подчеркнул он.

Отметим, что ветроэлектростанция "Хызы-Абшерон" расположена на территории районов Абшерон (участок 1) и Хызы (участок Хызы 3), в деревнях Чайлы и Ситалчай. Всего планируется установка 37 ветровых турбин: 12 - на участке в Абшероне и 25 - в Хызы.

Как сообщалось, полноценный ввод в эксплуатацию ВЭС запланирован на четвертый квартал текущего года.

После завершения строительства ветропарк сможет ежегодно производить до 907 млн ГВт/ч чистой электроэнергии, что достаточно для обеспечения более чем 300 тысяч домохозяйств в Азербайджане.