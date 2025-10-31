Nazir: "Xızı-Abşeron" KES yaxın vaxtlarda istismara hazır olacaq"
Energetika
- 31 oktyabr, 2025
- 15:00
Azərbaycanın energetika naziri Pərviz Şahbazov "Xızı-Abşeron" Külək Elektrik Stansiyasında (KES) aparılan tikinti işləri işləri ilə tanış olub.
"Report" xəbər verir ki, bunu energetika naziri Pərviz Şahbazov "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında bildirib.
"240 MVt gücündə "Xızı-Abşeron" Külək Elektrik Stansiyasının Abşeron və Xızı sahələrində aparılan son tikinti işləri ilə tanış olduq. Stansiya yaxın vaxtlarda istismara hazır olacaq", - o vurğulayıb.
Son xəbərlər
15:17
TİKA sədri: Zəngəzur dəhlizinin önəmi səbəbilə Naxçıvanda Proqram Koordinasiya ofisi açacayıq – MÜSAHİBƏXarici siyasət
15:17
"Elmlər Akademiyası" metrostansiyası ilə Bayıl parkı istiqamətində hərəkət edən avtobuslar yenilənirİnfrastruktur
15:15
Hazırda Ağdərənin yeddi, Xocalının isə 11 kəndinə əhalinin köçürülməsi istiqamətində işlər aparılırQarabağ
15:10
Foto
Naxçıvanda kəmər dərəcələri üzrə rəsmi imtahan keçirilibFərdi
15:04
Azərbaycan XİN başçısı: UNESCO ilə əməkdaşlığın prioritet istiqamətləri süni intellekt və elmi diplomatiyadırXarici siyasət
15:01
Foto
Qəbələ şəhərində kütləvi futbol festivalı təşkil olunubFutbol
15:00
Foto
Nazir: "Xızı-Abşeron" KES yaxın vaxtlarda istismara hazır olacaq"Energetika
14:58
"Barselona" komandası "Kamp Nou" stadionuna qayıdırFutbol
14:57