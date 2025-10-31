İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm
    Nazir: "Xızı-Abşeron" KES yaxın vaxtlarda istismara hazır olacaq"

    Energetika
    • 31 oktyabr, 2025
    • 15:00
    Nazir: Xızı-Abşeron KES yaxın vaxtlarda istismara hazır olacaq

    Azərbaycanın energetika naziri Pərviz Şahbazov "Xızı-Abşeron" Külək Elektrik Stansiyasında (KES) aparılan tikinti işləri işləri ilə tanış olub.

    "Report" xəbər verir ki, bunu energetika naziri Pərviz Şahbazov "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında bildirib.

    "240 MVt gücündə "Xızı-Abşeron" Külək Elektrik Stansiyasının Abşeron və Xızı sahələrində aparılan son tikinti işləri ilə tanış olduq. Stansiya yaxın vaxtlarda istismara hazır olacaq", - o vurğulayıb.

    Глава Минэнерго: ВЭС "Хызы-Абшерон" будет готова к эксплуатации в ближайшее время

