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Глава Лукойла: цены выше 100 долларов за баррель приведут к обрушению рынка нефти

Глава Лукойла: цены выше 100 долларов за баррель приведут к обрушению рынка нефти Стоимость нефти на уровне $65-75 за баррель комфортна как для производителей, так для и потребителей нефти, считает президент и совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов.
Энергетика
7 сентября 2021 г. 10:50
Глава Лукойла: цены выше 100 долларов за баррель приведут к обрушению рынка нефти

Стоимость нефти на уровне 65-75 долларов США за баррель комфортна как для производителей, так для и потребителей нефти, считает президент и совладелец второй по величине российской нефтяной компании "Лукойл" Вагит Алекперов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил он в интервью газете "Коммерсантъ".

Он отметил, что высокие цены на нефть несут риски обрушения для рынка

"Не хотелось бы снова видеть цены на нефть выше 100 долларов за баррель, так как это может стимулировать инвестиции в низкорентабельные малоэффективные проекты и потом опять привести к тому, что мы уже проходили,- обрушению рынка", - сказал он. По словам Алекперова, стоимость нефти в коридоре 65-75 долларов за баррель "комфортна для потребителей, и страны - участники ОПЕК+ нацелены на ее сохранение за счет регулирования объемов". Алекперов также считает, что соглашение ОПЕК+ как институт регулирования "создан навсегда".

Глава "Лукойла" назвал нефтяную отрасль перегруженной в части налогов. "Повторю, реальная налоговая нагрузка "Лукойл" в России в так называемой приведенной цене нефти - около 50%. Конечно, это высокое налогообложение. Но в то же время даже такой налоговый режим дает возможность формировать и прибыль, и средства для инвестиций", - отметил он.

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