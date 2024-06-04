Байрактар: Желаю, чтобы подписанные в Баку документы были благоприятными для двух братских стран
Байрактар: Желаю, чтобы подписанные в Баку документы были благоприятными для двух братских странВ соответствии с четырьмя соглашениями, подписанными между Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и Государственной нефтегазовой компанией Турции (BOTAŞ), азербайджанский газ будет поставляться через Турцию в Европу.
В соответствии с четырьмя соглашениями, подписанными между Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и Государственной нефтегазовой компанией Турции (BOTAŞ), азербайджанский газ будет поставляться через Турцию в Европу.
Как передает Report, об этом министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар написал в соцсети "X".
"Между BOTAŞ и AGSC (Азербайджанская газоснабжающая компания - ред.) также подписано соглашение по продлению поставок азербайджанского газа до конца 20230 года. Желаю, чтобы эти соглашения были благоприятными для двух братских стран", - отметил он.
Помимо этого, Байрактар отметил, что подписан документ по поставке туркменского газа в Турцию.
Bakü seyahatimizde, geçtiğimiz ay İstanbul’da Azerbaycan Ekonomi Bakanı Sayın Mikail Cabbarov ile imzaladığımız Doğal Gaz Alanında İş Birliği Anlaşması’nın altyapısını oluşturacak yeni adımlar attık.