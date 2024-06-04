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Байрактар: Желаю, чтобы подписанные в Баку документы были благоприятными для двух братских стран

Байрактар: Желаю, чтобы подписанные в Баку документы были благоприятными для двух братских стран В соответствии с четырьмя соглашениями, подписанными между Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и Государственной нефтегазовой компанией Турции (BOTAŞ), азербайджанский газ будет поставляться через Турцию в Европу.
Энергетика
4 июня 2024 г. 11:26
Байрактар: Желаю, чтобы подписанные в Баку документы были благоприятными для двух братских стран

В соответствии с четырьмя соглашениями, подписанными между Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и Государственной нефтегазовой компанией Турции (BOTAŞ), азербайджанский газ будет поставляться через Турцию в Европу.

Как передает Report, об этом министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар написал в соцсети "X".

"Между BOTAŞ и AGSC (Азербайджанская газоснабжающая компания - ред.) также подписано соглашение по продлению поставок азербайджанского газа до конца 20230 года. Желаю, чтобы эти соглашения были благоприятными для двух братских стран", - отметил он.

Помимо этого, Байрактар отметил, что подписан документ по поставке туркменского газа в Турцию.

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Версия на английском языке Baku paving way for Azerbaijani gas to reach Europe and Nakhchivan
Версия на азербайджанском языке Alparslan Bayraktar: "Bakıda imzalanan sənədlərin iki qardaş ölkə üçün əlverişli olmasını arzulayıram"

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