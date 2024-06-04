Байден: Азербайджан остается важной опорой глобальной энергетической безопасности

Азербайджан остается важной опорой глобальной энергетической безопасности, особенно для Европы.

Азербайджан остается важной опорой глобальной энергетической безопасности, особенно для Европы.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента США Джозефа Байдена, адресованном участникам Бакинской энергетической недели и зачитанном старшим советником по многосторонней энергетической дипломатии в Бюро энергетических ресурсов Госдепартамента США Гарри Кемианом.

Отмечается, что Каспийский газ поставляется во все большее число стран, помогая Европе диверсифицировать свои источники энергии и ускорить переход от использования угля.

"В то время как Азербайджан готовится к следующей главе своей энергетической истории, я воодушевлен повышенным вниманием и приверженностью к экологически чистой энергетике и борьбе с выбросами метана. Значительный потенциал каспийской ветроэнергетики может привести к тому, что в будущем экспорт экологически чистой энергии в Азербайджане превысит экспорт нефти и газа", - говорится в обращении президента США.