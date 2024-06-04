О нас

Байден: Азербайджан остается важной опорой глобальной энергетической безопасности

Байден: Азербайджан остается важной опорой глобальной энергетической безопасности Азербайджан остается важной опорой глобальной энергетической безопасности, особенно для Европы.
Энергетика
4 июня 2024 г. 11:08
Байден: Азербайджан остается важной опорой глобальной энергетической безопасности

Азербайджан остается важной опорой глобальной энергетической безопасности, особенно для Европы.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента США Джозефа Байдена, адресованном участникам Бакинской энергетической недели и зачитанном старшим советником по многосторонней энергетической дипломатии в Бюро энергетических ресурсов Госдепартамента США Гарри Кемианом.

Отмечается, что Каспийский газ поставляется во все большее число стран, помогая Европе диверсифицировать свои источники энергии и ускорить переход от использования угля.

"В то время как Азербайджан готовится к следующей главе своей энергетической истории, я воодушевлен повышенным вниманием и приверженностью к экологически чистой энергетике и борьбе с выбросами метана. Значительный потенциал каспийской ветроэнергетики может привести к тому, что в будущем экспорт экологически чистой энергии в Азербайджане превысит экспорт нефти и газа", - говорится в обращении президента США.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ABŞ Prezidenti: Azərbaycan qlobal enerji təhlükəsizliyinin əsas dayaqlarından biri olaraq qalır
Версия на английском языке Azerbaijan remains a significant pillar of global energy security, Biden says

Другие новости из категории

Министр: Соглашения между SOCAR и Masdar являются важным этапом энергоперехода Азербайджана
ФотоМинистр: Соглашения между SOCAR и Masdar являются важным этапом энергоперехода Азербайджана
4 июня 2024 г. 11:32
Президент Ильхам Алиев выступил на открытии Бакинской энергетической недели
ФотоПрезидент Ильхам Алиев выступил на открытии Бакинской энергетической недели
4 июня 2024 г. 11:30
Байрактар: Желаю, чтобы подписанные в Баку документы были благоприятными для двух братских стран
Байрактар: Желаю, чтобы подписанные в Баку документы были благоприятными для двух братских стран
4 июня 2024 г. 11:26
Президент принимает участие в церемонии закладки фундамента трех электростанций в Азербайджане
Президент принимает участие в церемонии закладки фундамента трех электростанций в Азербайджане
4 июня 2024 г. 11:15
Эрдоган: Турция продолжает служить ключевым посредником для энергетических проектов в регионе
Эрдоган: Турция продолжает служить ключевым посредником для энергетических проектов в регионе
4 июня 2024 г. 10:44
SOCAR и BOTAŞ подписали соглашения в области энергетики
ФотоSOCAR и BOTAŞ подписали соглашения в области энергетики
4 июня 2024 г. 10:37
Эрдоган: Турция готова оказать содействие Азербайджану в проведении СОР29
Эрдоган: Турция готова оказать содействие Азербайджану в проведении СОР29
4 июня 2024 г. 10:28
Нефть марки Brent подешевела до 77,8 доллара за баррель
Нефть марки Brent подешевела до 77,8 доллара за баррель
4 июня 2024 г. 09:51
В двух районах Баку не будет газа
В двух районах Баку не будет газа
4 июня 2024 г. 09:41
Цена азербайджанской нефти упала ниже 80 долларов
Цена азербайджанской нефти упала ниже 80 долларов
4 июня 2024 г. 09:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi