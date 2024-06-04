Байден: Азербайджан остается важной опорой глобальной энергетической безопасности

Азербайджан остается важной опорой глобальной энергетической безопасности, особенно для Европы.
Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента США Джозефа Байдена, адресованном участникам Бакинской энергетической недели и зачитанном старшим советником по многосторонней энергетической дипломатии в Бюро энергетических ресурсов Госдепартамента США Гарри Кемианом.
Отмечается, что Каспийский газ поставляется во все большее число стран, помогая Европе диверсифицировать свои источники энергии и ускорить переход от использования угля.
"В то время как Азербайджан готовится к следующей главе своей энергетической истории, я воодушевлен повышенным вниманием и приверженностью к экологически чистой энергетике и борьбе с выбросами метана. Значительный потенциал каспийской ветроэнергетики может привести к тому, что в будущем экспорт экологически чистой энергии в Азербайджане превысит экспорт нефти и газа", - говорится в обращении президента США.