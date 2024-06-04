Министр: Соглашения между SOCAR и Masdar являются важным этапом энергоперехода Азербайджана

Соглашения между Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) и компанией Masdar (ОАЭ) являются важным этапом энергетического перехода Азербайджана.

Соглашения между Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) и компанией Masdar (ОАЭ) являются важным этапом энергетического перехода Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в социальной сети "X".

"Подписанные сегодня соглашения между SOCAR и Masdar об использовании солнечной и ветровой энергии являются важным этапом энергетического перехода Азербайджана. Подобные проекты демонстрируют нашу приверженность "зеленому будущему" и внесут важный вклад в нашу экономику, защиту окружающей среды и социальное благополучие", - сказал министр.