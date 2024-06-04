Президент Ильхам Алиев принимает участие в открытии Бакинской энергетической недели

В Бакинском Экспо Центре началась официальная церемония открытия Бакинской Энергетической Недели.

В Бакинском Экспо-центре началась официальная церемония открытия Бакинской энергетической недели.

Как сообщает Report, на церемонии открытия выступает президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Бакинская энергетическая неделя объединяет в себе три значимых мероприятия: 29-ю международную выставку Caspian Oil&Gas, 12-ю Каспийскую международную выставку "Энергетика и зеленая энергия" Caspian Power и 29-й Бакинский энергетический форум.

Участие в Бакинской энергетической неделе подтвердили около 300 компаний из 37 стран.



Впервые на выставке принимают участие компании из Швеции, Индии и Словении.

Состав выставки этого года обновился за счет новых компаний, которые составили 15% от общего количества участников. Большинство из них являются иностранными участниками и проявляют высокий интерес к зеленой энергетике Азербайджана.

40% выставочной площади занимают известные компании – постоянные участники выставок.