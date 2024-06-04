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Президент Ильхам Алиев принимает участие в открытии Бакинской энергетической недели

Президент Ильхам Алиев принимает участие в открытии Бакинской энергетической недели В Бакинском Экспо Центре началась официальная церемония открытия Бакинской Энергетической Недели.
Энергетика
4 июня 2024 г. 10:07
Президент Ильхам Алиев принимает участие в открытии Бакинской энергетической недели

В Бакинском Экспо-центре началась официальная церемония открытия Бакинской энергетической недели.

Как сообщает Report, на церемонии открытия выступает президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Бакинская энергетическая неделя объединяет в себе три значимых мероприятия: 29-ю международную выставку Caspian Oil&Gas, 12-ю Каспийскую международную выставку "Энергетика и зеленая энергия" Caspian Power и 29-й Бакинский энергетический форум.

Участие в Бакинской энергетической неделе подтвердили около 300 компаний из 37 стран.

Впервые на выставке принимают участие компании из Швеции, Индии и Словении.

Состав выставки этого года обновился за счет новых компаний, которые составили 15% от общего количества участников. Большинство из них являются иностранными участниками и проявляют высокий интерес к зеленой энергетике Азербайджана.

40% выставочной площади занимают известные компании – постоянные участники выставок.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev attending opening of Baku Energy Week
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev 29-cu “Caspian Oil&Gas” və 12-ci “Caspian Power” sərgilərinin açılışında iştirak edir

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