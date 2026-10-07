В Азербайджане гражданам и бизнесу возвращено более 254 млн манатов НДС

В январе–сентябре 2026 года из государственного бюджета физическим и юридическим лицам было возвращено 254 млн 453,6 тыс. манатов.

Как сообщает Report, возвращенные средства охватывают несколько категорий.

В частности, сюда входит возврат НДС, уплаченного физическими лицами за товары и услуги в сфере розничной торговли и общепита, культуры (театр, кино, музеи, концерты), медицины, а также за гостиничные услуги на освобожденных от оккупации территориях.

Кроме того, средства возвращены иностранцам за приобретенные на территории страны товары, не предназначенные для производственных и коммерческих целей.

Наряду с этим, гражданам была возвращена часть НДС за жилые и нежилые помещения, приобретенные в безналичном порядке у застройщиков. Также в общую сумму вошел возврат излишне уплаченных других налогов, государственной пошлины, процентов и финансовых санкций.