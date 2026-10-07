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    В Азербайджане гражданам и бизнесу возвращено более 254 млн манатов НДС

    Финансы
    • 07 октября, 2026
    • 15:57
    В Азербайджане гражданам и бизнесу возвращено более 254 млн манатов НДС

    В январе–сентябре 2026 года из государственного бюджета физическим и юридическим лицам было возвращено 254 млн 453,6 тыс. манатов.

    Как сообщает Report, возвращенные средства охватывают несколько категорий.

    В частности, сюда входит возврат НДС, уплаченного физическими лицами за товары и услуги в сфере розничной торговли и общепита, культуры (театр, кино, музеи, концерты), медицины, а также за гостиничные услуги на освобожденных от оккупации территориях.

    Кроме того, средства возвращены иностранцам за приобретенные на территории страны товары, не предназначенные для производственных и коммерческих целей.

    Наряду с этим, гражданам была возвращена часть НДС за жилые и нежилые помещения, приобретенные в безналичном порядке у застройщиков. Также в общую сумму вошел возврат излишне уплаченных других налогов, государственной пошлины, процентов и финансовых санкций.

    Налог на добавленную стоимость (НДС) Государственный бюджет Азербайджана
    Azərbaycanda 9 ayda büdcədən 254 milyon manatdan çox vəsait geri qaytarılıb
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

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