АЖД за 9 месяцев перевезли почти 14 млн тонн грузов
Инфраструктура
- 07 октября, 2026
- 16:45
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ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) в январе-сентябре 2026 года перевезло около 14 млн тонн грузов, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Как сообщает Report со ссылкой на АЖД, за отчетный период транзитные перевозки увеличились на 15%, достигнув 5,7 млн тонн.
Транзитные грузоперевозки увеличились на 20% по коридору "Восток-Запад" и на 26% по направлению "Север-Юг".
В прошлом году и в сентябре этого года общий объем грузоперевозок вырос на 29%, а транзитные перевозки увеличились на 37%.
ADY 9 ayda 14 milyon tona yaxın yük daşıyıb
Azerbaijan Railways transports nearly 14 million tons of cargo in 9 months
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