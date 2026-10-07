АЖД за 9 месяцев перевезли почти 14 млн тонн грузов

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) в январе-сентябре 2026 года перевезло около 14 млн тонн грузов, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на АЖД, за отчетный период транзитные перевозки увеличились на 15%, достигнув 5,7 млн тонн.

Транзитные грузоперевозки увеличились на 20% по коридору "Восток-Запад" и на 26% по направлению "Север-Юг".

В прошлом году и в сентябре этого года общий объем грузоперевозок вырос на 29%, а транзитные перевозки увеличились на 37%.