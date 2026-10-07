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    АЖД за 9 месяцев перевезли почти 14 млн тонн грузов

    Инфраструктура
    • 07 октября, 2026
    • 16:45
    АЖД за 9 месяцев перевезли почти 14 млн тонн грузов

    ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) в январе-сентябре 2026 года перевезло около 14 млн тонн грузов, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

    Как сообщает Report со ссылкой на АЖД, за отчетный период транзитные перевозки увеличились на 15%, достигнув 5,7 млн тонн.

    Транзитные грузоперевозки увеличились на 20% по коридору "Восток-Запад" и на 26% по направлению "Север-Юг".

    В прошлом году и в сентябре этого года общий объем грузоперевозок вырос на 29%, а транзитные перевозки увеличились на 37%.

    Азербайджанские железные дороги (АЖД) Транзитные перевозки Грузоперевозка
    ADY 9 ayda 14 milyon tona yaxın yük daşıyıb
    Azerbaijan Railways transports nearly 14 million tons of cargo in 9 months
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