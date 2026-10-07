ADY 9 ayda 14 milyon tona yaxın yük daşıyıb
İnfrastruktur
- 07 oktyabr, 2026
- 16:23
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Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC (ADY) 13 milyon 882 min 84 ton yaxın yük daşıyıb.
Bu barədə "Report"a ADY-dən məlumat verilib.
Bildirilib ki, bu da ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 1 milyon 371 min 796 ton və ya 11 % çoxdur.
Hesabat dövründə tranzit daşımaları isə 15 % artaraq 5,7 milyon tona çatıb.
Tranzit yükdaşımalarda "Şərq-Qərb" dəhlizi üzrə 20 %, "Şimal-Cənub" istiqaməti üzrə isə 26 % artım qeydə alınıb.
Ötən il və bu ilin sentyabr ayları üzrə ümumi yükdaşıma həcmi 29 %, tranzit daşımalar isə 37 % artıb.
АЖД за 9 месяцев перевезли почти 14 млн тонн грузов
Azerbaijan Railways transports nearly 14 million tons of cargo in 9 months
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