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    ADY 9 ayda 14 milyon tona yaxın yük daşıyıb

    İnfrastruktur
    • 07 oktyabr, 2026
    • 16:23
    ADY 9 ayda 14 milyon tona yaxın yük daşıyıb

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC (ADY) 13 milyon 882 min 84 ton yaxın yük daşıyıb.

    Bu barədə "Report"a ADY-dən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, bu da ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 1 milyon 371 min 796 ton və ya 11 % çoxdur.

    Hesabat dövründə tranzit daşımaları isə 15 % artaraq 5,7 milyon tona çatıb.

    Tranzit yükdaşımalarda "Şərq-Qərb" dəhlizi üzrə 20 %, "Şimal-Cənub" istiqaməti üzrə isə 26 % artım qeydə alınıb.

    Ötən il və bu ilin sentyabr ayları üzrə ümumi yükdaşıma həcmi 29 %, tranzit daşımalar isə 37 % artıb.

    Yük daşımaları Azərbaycan Dəmir Yolları QSC (ADY) Şimal-Cənub dəhlizi Orta Dəhliz (Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizi)
    АЖД за 9 месяцев перевезли почти 14 млн тонн грузов
    Azerbaijan Railways transports nearly 14 million tons of cargo in 9 months
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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