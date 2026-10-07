В TƏBİB сообщили о состоянии пострадавших в тяжелом ДТП в Гарадаге - ОБНОВЛЕНО-3

В Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) раскрыли состояние двоих пострадавших в дорожно-транспортном происшествии в Гарадагском районе, унесшем жизни четырех человек.

Как сообщили Report в TƏBİB, 7 октября около 14:00 в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов о помощи с территории Гарадагского района Баку.

Двое мужчин с различными травмами были госпитализированы в Клинический медицинский центр. У пациента 1961 года рождения были диагностированы травма печени и множественные переломы ребер, его состояние оценивается как средней тяжести. У пациента 1984 года рождения диагностированы различные ушибы, его состояние стабильное.

В настоящее время их лечение продолжается в соответствующих отделениях.

18:35

В связи с дорожно-транспортным происшествием в Гарадагском районе, в котором погибли четыре человека, возбуждено уголовное дело.

Как сообщает Report, дело рассматривается по статье 263.3 Уголовного кодекса (нарушение правил эксплуатации дорог, повлекшее смерть двух и более лиц).

В рамках дела будет проведена соответствующая экспертиза.

16:26

Число погибших в тяжелом ДТП на трассе Баку-Газах достигло четырех, один человек получил ранения.

Об этом Report сообщили в МЧС.

Ранее сообщалось, что водитель грузовика Mercedes Atego потерял управление, после чего автомобиль врезался в металлическое ограждение и опрокинулся. Инцидент произошел на 21-м км трассы в Гарадагском районе.

По данным МЧС, спасатели с помощью спецоборудования извлекли из деформированного автомобиля тела четырех человек и одного пассажира с травмами.

15:17

Три человека погибли, еще двое получили травмы в результате опрокидывания грузового автомобиля на трассе Баку-Газах.

Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел Азербайджана, авария произошла сегодня примерно в 14:20 на 21-м километре автодороги.

По предварительным данным, водитель грузовика Mercedes Atego потерял управление, после чего автомобиль врезался в металлическое ограждение и опрокинулся.

По факту ДТП проводится расследование.