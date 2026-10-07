Ильхам Алиев Визит Президента Ильхама Алиева в Туркменистан Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо
    Ильхам Алиев Визит Президента Ильхама Алиева в Туркменистан Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    В TƏBİB сообщили о состоянии пострадавших в тяжелом ДТП в Гарадаге - ОБНОВЛЕНО-3

    Происшествия
    • 07 октября, 2026
    • 18:59
    В TƏBİB сообщили о состоянии пострадавших в тяжелом ДТП в Гарадаге - ОБНОВЛЕНО-3

    В Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) раскрыли состояние двоих пострадавших в дорожно-транспортном происшествии в Гарадагском районе, унесшем жизни четырех человек.

    Как сообщили Report в TƏBİB, 7 октября около 14:00 в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов о помощи с территории Гарадагского района Баку.

    Двое мужчин с различными травмами были госпитализированы в Клинический медицинский центр. У пациента 1961 года рождения были диагностированы травма печени и множественные переломы ребер, его состояние оценивается как средней тяжести. У пациента 1984 года рождения диагностированы различные ушибы, его состояние стабильное.

    В настоящее время их лечение продолжается в соответствующих отделениях.

    В связи с дорожно-транспортным происшествием в Гарадагском районе, в котором погибли четыре человека, возбуждено уголовное дело.

    Как сообщает Report, дело рассматривается по статье 263.3 Уголовного кодекса (нарушение правил эксплуатации дорог, повлекшее смерть двух и более лиц).

    В рамках дела будет проведена соответствующая экспертиза.

    Число погибших в тяжелом ДТП на трассе Баку-Газах достигло четырех, один человек получил ранения.

    Об этом Report сообщили в МЧС.

    Ранее сообщалось, что водитель грузовика Mercedes Atego потерял управление, после чего автомобиль врезался в металлическое ограждение и опрокинулся. Инцидент произошел на 21-м км трассы в Гарадагском районе.

    По данным МЧС, спасатели с помощью спецоборудования извлекли из деформированного автомобиля тела четырех человек и одного пассажира с травмами.

    Три человека погибли, еще двое получили травмы в результате опрокидывания грузового автомобиля на трассе Баку-Газах.

    Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел Азербайджана, авария произошла сегодня примерно в 14:20 на 21-м километре автодороги.

    По предварительным данным, водитель грузовика Mercedes Atego потерял управление, после чего автомобиль врезался в металлическое ограждение и опрокинулся.

    По факту ДТП проводится расследование.

    Дорожно-транспортное происшествие (ДТП)
    Видео
    Qaradağda 4 nəfərin öldüyü qəzada xəsarət alanların vəziyyəti açıqlanıb - YENİLƏNİB-2
    app.type.
    Four killed in truck crash on Baku-Gazakh highway – UPDATED
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

    Последние новости

    07:14

    Трамп заявил, что Путин не поверил в урегулирование конфликта между Азербайджаном и Арменией

    Другие страны
    06:42

    Трамп пообещал в ближайшее время урегулировать российско-украинский конфликт

    Другие страны
    06:18

    США направят помощь Панаме после разрушительного землетрясения

    Другие страны
    05:55

    В США более 170 тыс. потребителей остались без света из-за приближения урагана "Исаиас"

    Другие страны
    05:23

    Китай вывел на орбиту новую группу спутников связи SatNet

    Другие страны
    04:47

    В Турции с 1 ноября введут ограничения на использование соцсетей детьми

    В регионе
    04:19

    Трамп допустил нанесение массированных ударов по Ирану до выборов в США

    Другие страны
    03:51

    Главный тренер "Барселоны" назвал Ямаля будущим лучшим футболистом мира

    Другие страны
    03:25

    Трамп допустил встречу с Мелони на саммите G20 в Майами

    Другие страны
    Лента новостей