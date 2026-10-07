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    В Париже полиция применила слезоточивый газ и дубинки против протестующих

    Другие страны
    • 07 октября, 2026
    • 16:46
    В Париже полиция применила слезоточивый газ и дубинки против протестующих

    В Париже полиция применила слезоточивый газ и дубинки против протестующих у университета Sciences Po.

    Как передает Report, об этом сообщают французские медиа.

    Столкновения между протестующими и сотрудниками полиции вспыхнули на бульваре Сен-Жермен.

    Сотрудники правоохранительных органов также рушат баррикады, которые построили манифестанты.

    Кроме того, сообщается, что в рамках продолжающихся протестов 100 человек собрались перед средней школой имени Марии Кюри в 5-м округе Марселя. Учителя и ученики заблокировали школу и проезжую часть, пока не вмешалась полиция. Учителя образовали живую цепь между полицией и учениками, затем все протестующие упали на землю. Очевидцы сообщили, что "учителей затоптали и силой выгнали". В результате столкновений четыре человека получили ранения, а один ученик получил травму головы.

    В средней школе в Форбахе в провинции Мозель, задержаны двое несовершеннолетних после того, как они бросили в сторону полиции бутылку с кислотой.

    Стычки были также зафиксированы в Страсбурге, Марселе, Ренне и Тулузе.

    Ранее министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявил о том, что запретил правоохранительным органам прекратить использование светошумовых гранат против участников акций протеста старшеклассников.

    Акции протеста во Франции Слезоточивый газ Франция Лоран Нуньес
    Parisdə polis etirazçılara qarşı gözyaşardıcı qaz və dəyənəklər tətbiq edib
    Paris police use tear gas and batons against protesters
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