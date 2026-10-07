В Париже полиция применила слезоточивый газ и дубинки против протестующих у университета Sciences Po.

Как передает Report, об этом сообщают французские медиа.

Столкновения между протестующими и сотрудниками полиции вспыхнули на бульваре Сен-Жермен.

Сотрудники правоохранительных органов также рушат баррикады, которые построили манифестанты.

Кроме того, сообщается, что в рамках продолжающихся протестов 100 человек собрались перед средней школой имени Марии Кюри в 5-м округе Марселя. Учителя и ученики заблокировали школу и проезжую часть, пока не вмешалась полиция. Учителя образовали живую цепь между полицией и учениками, затем все протестующие упали на землю. Очевидцы сообщили, что "учителей затоптали и силой выгнали". В результате столкновений четыре человека получили ранения, а один ученик получил травму головы.

В средней школе в Форбахе в провинции Мозель, задержаны двое несовершеннолетних после того, как они бросили в сторону полиции бутылку с кислотой.

Стычки были также зафиксированы в Страсбурге, Марселе, Ренне и Тулузе.

Ранее министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявил о том, что запретил правоохранительным органам прекратить использование светошумовых гранат против участников акций протеста старшеклассников.