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    Глава МВД Франции запретил полиции применять светошумовые гранаты против старшеклассников

    Другие страны
    • 07 октября, 2026
    • 11:53
    Глава МВД Франции запретил полиции применять светошумовые гранаты против старшеклассников

    Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявил о том, что попросил правоохранительные органы страны прекратить использование светошумовых гранат против участников акций протеста старшеклассников.

    Как передает Report, об этом сообщают французские медиа.

    "Действия полиции вызывают вопросы в Министерстве внутренних дел; это то, что произошло в Лансе. Вчера я попросил, чтобы эту гранату больше не использовали в контексте движения в старших классах", - сказал он, имея в виду 15-летнего подростка, которому оторвало руку во время протестов.

    Он также отметил, что с начала протестов число начатых расследований в связи с получением различных травм достигло 18.

    По данным медиа, полицейский, стрелявший из гранатомета, который на прошлой неделе тяжело ранил 14-летнюю школьницу в Сен-Уан-Л'омон, привлечен к ответственности.

    Сообщается, что вчера мэр коммуны Сен-Дени Бали Багайоко оказался в самом эпицентре стычек между полицией и протестующими, а слезоточивый газ попал ему прямо в глаза. После применения газа мэру закапали физраствор.

    Отметим, что сегодня по всей Франции продолжаются протесты, и по данным Минобразования страны уже частично или полностью приостановлена работа свыше 500 средних школ. Этот показатель в сравнении со вторником на 41% ниже.

    Лоран Нуньес Акции протеста во Франции Взрыв гранаты
    Fransa polisinə yuxarı sinif şagirdlərinə qarşı işıq-səs qumbaraları tətbiq etmək qadağan edilib
    44 - Tezliklə
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