В Азербайджане изменены правила использования внебюджетных средств госорганизаций

В Азербайджане изменены правила использования внебюджетных средств организаций, финансируемых из государственного бюджета.

Как сообщает Report, об этом говорится в указе президента Азербайджана Ильхама Алиева о внесении изменений в указ №789 от 10 сентября 2026 года "О дополнительных мерах по использованию целевых бюджетных фондов, созданных в составе государственного бюджета, и внебюджетных средств организаций, финансируемых из государственного бюджета".

Согласно изменению, внебюджетные средства организаций, финансируемых из государственного бюджета, за исключением Министерства внутренних дел, Государственного таможенного комитета и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики, будут использоваться исключительно для усиления социальной защиты работников этих организаций.

Тем самым уcтранено прежнее ограничение, связанное с направлением внебюджетных средств на социальную защиту, а именно требование о том, что средства распространяются только на работников, не занимающих административные и вспомогательные должности в соответствии с законом "О государственной службе".

Кроме того, срок, предусмотренный для подготовки и представления президенту соответствующих предложений, увеличен с одного месяца до трех месяцев.

Также изменена дата применения соответствующих положений указа. Так, пункты 1.1 и 1.3, применение которых ранее предусматривалось с 1 сентября 2026 года, будут применяться с 10 октября.