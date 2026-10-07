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    В Азербайджане изменены правила использования внебюджетных средств госорганизаций

    Финансы
    • 07 октября, 2026
    • 16:12
    В Азербайджане изменены правила использования внебюджетных средств госорганизаций

    В Азербайджане изменены правила использования внебюджетных средств организаций, финансируемых из государственного бюджета.

    Как сообщает Report, об этом говорится в указе президента Азербайджана Ильхама Алиева о внесении изменений в указ №789 от 10 сентября 2026 года "О дополнительных мерах по использованию целевых бюджетных фондов, созданных в составе государственного бюджета, и внебюджетных средств организаций, финансируемых из государственного бюджета".

    Согласно изменению, внебюджетные средства организаций, финансируемых из государственного бюджета, за исключением Министерства внутренних дел, Государственного таможенного комитета и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики, будут использоваться исключительно для усиления социальной защиты работников этих организаций.

    Тем самым уcтранено прежнее ограничение, связанное с направлением внебюджетных средств на социальную защиту, а именно требование о том, что средства распространяются только на работников, не занимающих административные и вспомогательные должности в соответствии с законом "О государственной службе".

    Кроме того, срок, предусмотренный для подготовки и представления президенту соответствующих предложений, увеличен с одного месяца до трех месяцев.

    Также изменена дата применения соответствующих положений указа. Так, пункты 1.1 и 1.3, применение которых ранее предусматривалось с 1 сентября 2026 года, будут применяться с 10 октября.

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