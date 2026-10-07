Министр транспорта Чехии посетит Азербайджан - ЭКСКЛЮЗИВ

Министр транспорта Чехии Иван Беднарик (Ivan Bednárik) посетит Азербайджан с официальным визитом.

Как сообщили Report в министерстве, поездка пройдет в рамках масштабного турне чешской делегации по странам Центральной Азии и Южного Кавказа, которое состоится 11 по 16 октября.

В ходе визита в Баку главу чешского ведомства будет сопровождать представительная делегация отечественных предпринимателей под эгидой Союза промышленности и транспорта Чешской Республики (SP ČR). Основное внимание в рамках B2B/B2G-встреч и бизнес-форумов будет уделено развитию сотрудничества в сфере железнодорожного транспорта, логистики, мультимодальных перевозок, гражданской авиации и сопутствующей инфраструктуры.

Миссия ориентирована на компании, уже реализующие проекты в регионе или запускающие новые инициативы, в том числе в рамках европейской стратегии Global Gateway.

Отметим, что после визита в Азербайджан министр посетит Казахстан и Кыргызстан.