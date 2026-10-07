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    Министр транспорта Чехии посетит Азербайджан - ЭКСКЛЮЗИВ

    Инфраструктура
    • 07 октября, 2026
    • 16:27
    Министр транспорта Чехии посетит Азербайджан - ЭКСКЛЮЗИВ

    Министр транспорта Чехии Иван Беднарик (Ivan Bednárik) посетит Азербайджан с официальным визитом.

    Как сообщили Report в министерстве, поездка пройдет в рамках масштабного турне чешской делегации по странам Центральной Азии и Южного Кавказа, которое состоится 11 по 16 октября.

    В ходе визита в Баку главу чешского ведомства будет сопровождать представительная делегация отечественных предпринимателей под эгидой Союза промышленности и транспорта Чешской Республики (SP ČR). Основное внимание в рамках B2B/B2G-встреч и бизнес-форумов будет уделено развитию сотрудничества в сфере железнодорожного транспорта, логистики, мультимодальных перевозок, гражданской авиации и сопутствующей инфраструктуры.

    Миссия ориентирована на компании, уже реализующие проекты в регионе или запускающие новые инициативы, в том числе в рамках европейской стратегии Global Gateway.

    Отметим, что после визита в Азербайджан министр посетит Казахстан и Кыргызстан.

    Иван Беднарик Министерство транспорта Чехии Казахстан Кыргызстан
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    Czech transport minister to visit Azerbaijan – EXCLUSIVE
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