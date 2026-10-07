Азербайджан и Эстония обсудили сотрудничество в сфере ИИ

Азербайджан и Эстония обсудили перспективы развития отношений, возможности сотрудничества в области цифрового развития, искусственного интеллекта (ИИ), инноваций и технологий.

Как сообщает Report, об этом написал министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев на своей странице в соцсети "X".

Обсуждения состоялись во время встречи министра с председателем комитета по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсоном.

Набиев отметил, что на встрече состоялся обмен мнениями по вопросам расширения торгово-экономического сотрудничества между двумя странами, предстоящего заседания Межправительственной комиссии и перспектив сотрудничества с эстонскими технологическими компаниями.