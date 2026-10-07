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    Азербайджан и Эстония обсудили сотрудничество в сфере ИИ

    ИКТ
    • 07 октября, 2026
    • 16:45
    Азербайджан и Эстония обсудили сотрудничество в сфере ИИ

    Азербайджан и Эстония обсудили перспективы развития отношений, возможности сотрудничества в области цифрового развития, искусственного интеллекта (ИИ), инноваций и технологий.

    Как сообщает Report, об этом написал министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев на своей странице в соцсети "X".

    Обсуждения состоялись во время встречи министра с председателем комитета по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсоном.

    Набиев отметил, что на встрече состоялся обмен мнениями по вопросам расширения торгово-экономического сотрудничества между двумя странами, предстоящего заседания Межправительственной комиссии и перспектив сотрудничества с эстонскими технологическими компаниями.

    Азербайджан и Эстония обсудили сотрудничество в сфере ИИ
    Азербайджан и Эстония обсудили сотрудничество в сфере ИИ
    Рашад Набиев Искусственный интеллект (ИИ)
    Фото
    Azərbaycan və Estoniya süni intellekt sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib
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