Токаев пригласил премьера Великобритании посетить Казахстан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пригласил премьер-министра Великобритании Энди Бернема посетить страну.

Как передает Report со ссылкой на 24 KZ, об этом Токаев заявил в ходе встречи с госминистром по торговле Великобритании Анасом Сарваром в Астане.

Токаев и Сарвар обсудили дальнейшее развитие двусторонних отношений между двумя странами.

"Казахстан и Великобританию связывают конструктивный политический диалог и активные контакты на различных уровнях. Убежден, что у нас имеется значительный потенциал для дальнейшего наращивания сотрудничества", – сказал Токаев.

Он отметил, что Соединенное Королевство является одним из ведущих торговых и инвестиционных партнеров Казахстана. В 2025 году объем двусторонней торговли увеличился на 83%, превысив $1,6 млрд. В Казахстане сегодня работают свыше 500 британских компаний.

В свою очередь Сарвар с удовлетворением отметил поступательное развитие стратегического партнерства с Казахстаном, поблагодарив Токаева за поддержку британских бизнес-проектов и создание благоприятного инвестиционного климата в стране.