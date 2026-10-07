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    Токаев пригласил премьера Великобритании посетить Казахстан

    В регионе
    • 07 октября, 2026
    • 16:02
    Токаев пригласил премьера Великобритании посетить Казахстан

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пригласил премьер-министра Великобритании Энди Бернема посетить страну.

    Как передает Report со ссылкой на 24 KZ, об этом Токаев заявил в ходе встречи с госминистром по торговле Великобритании Анасом Сарваром в Астане.

    Токаев и Сарвар обсудили дальнейшее развитие двусторонних отношений между двумя странами.

    "Казахстан и Великобританию связывают конструктивный политический диалог и активные контакты на различных уровнях. Убежден, что у нас имеется значительный потенциал для дальнейшего наращивания сотрудничества", – сказал Токаев.

    Он отметил, что Соединенное Королевство является одним из ведущих торговых и инвестиционных партнеров Казахстана. В 2025 году объем двусторонней торговли увеличился на 83%, превысив $1,6 млрд. В Казахстане сегодня работают свыше 500 британских компаний.

    В свою очередь Сарвар с удовлетворением отметил поступательное развитие стратегического партнерства с Казахстаном, поблагодарив Токаева за поддержку британских бизнес-проектов и создание благоприятного инвестиционного климата в стране.

    Касым-Жомарт Токаев Энди Бернем Анас Сарвар
    Tokayev Böyük Britaniyanın baş nazirini Qazaxıstana səfərə dəvət edib
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