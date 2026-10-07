İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026

    Tokayev Böyük Britaniyanın baş nazirini Qazaxıstana səfərə dəvət edib

    Region
    • 07 oktyabr, 2026
    • 16:12
    Tokayev Böyük Britaniyanın baş nazirini Qazaxıstana səfərə dəvət edib

    Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev Böyük Britaniyanın Baş naziri Endi Börnhemi ölkəyə səfərə dəvət edib.

    "Report" 24 KZ-yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Tokayev Astanada Böyük Britaniyanın ticarət üzrə dövlət naziri Anas Sarvarla görüşü zamanı bildirib.

    Tokayev və Sarvar iki ölkə arasında ikitərəfli münasibətlərin gələcək inkişafını müzakirə ediblər.

    "Qazaxıstan və Böyük Britaniyanı konstruktiv siyasi dialoq və müxtəlif səviyyələrdə fəal əlaqələr birləşdirir. Əminəm ki, əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsi üçün əhəmiyyətli potensialımız var", – Tokayev deyib.

    O qeyd edib ki, Birləşmiş Krallıq Qazaxıstanın aparıcı ticarət və investisiya tərəfdaşlarından biridir. 2025-ci ildə ikitərəfli ticarətin həcmi 83 % artaraq 1,6 milyard dolları ötüb. Bu gün Qazaxıstanda 500-dən çox Britaniya şirkəti fəaliyyət göstərir.

    Sarvar isə Qazaxıstanla strateji tərəfdaşlığın davamlı inkişafını məmnunluqla qeyd edərək, Britaniyanın biznes layihələrini dəstəklədiyinə və ölkədə əlverişli investisiya mühiti yaratdığına görə Tokayevə təşəkkür edib.

    Kasım-Jomart Tokayev Endi Börnhem Lord Anas Sarvar Böyük Britaniya Qazaxıstan
    Токаев пригласил премьера Великобритании посетить Казахстан
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

    Son xəbərlər

    06:23

    Tramp İranın ABŞ şəhərlərinə raket zərbələri endirməsinin qarşısını alacağını deyib

    Digər ölkələr
    05:54

    "The Times": İsrail 8 oktyabrda Britaniya konsulluğunu bağlayacaq

    Digər ölkələr
    05:24

    Tramp demokratları onun çıxışlarında etirazların təşkilində günahlandırıb

    Digər ölkələr
    04:55

    Keniyada eboladan ilk ölüm halı qeydə alınıb

    Digər ölkələr
    04:28

    "Bloomberg" ABŞ-yə aid "F-35" hissələrinin Çinə necə gedib çıxdığını aydınlaşdırıb

    Digər ölkələr
    03:51

    "Blue Origin" şirkəti dekabrda "New Glenn" raketini yenidən buraxmağı planlaşdırır

    Digər ölkələr
    03:07

    Azərbaycan BMT-də insan hüquqları bəhanəsi ilə dövlətlərin daxili işlərinə qarışılmasına qarşı çıxıb

    Xarici siyasət
    02:55

    Albaniyada 130 gündür, etirazlar davam edir

    Digər ölkələr
    02:13

    Çexiyanın Vltava və Elba çaylarında suyun səviyyəsi kəskin enib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti